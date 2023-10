escuchar

Cuando faltan cuatro días para las elecciones generales, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral junto a Poliarquía Consultores y al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron los resultados de la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional. De este informe se desprendió que un 72% de la sociedad no está satisfecha con la democracia y que un 50% está de acuerdo con la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas de la gente. Se evaluaron, además, la confianza en las instituciones, así como la concepción de la sociedad, los valores y derechos.

“Es la elección de mayor importancia en estos 40 años por las características inéditas que tiene”, destacó Daniel Zovatto, Director Regional de IDEA Internacional durante su exposición respecto de la relevancia de los próximos comicios, aunque advirtió: “No hay democracias sin demócratas”.

La encuesta de opinión pública arrojó el alarmante dato de que el 72% de los encuestados se considera “poco” o “nada” satisfecho con la democracia. En la misma línea, ante la pregunta “¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase: ‘No me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas de la gente’?”, 50% de las personas consultadas respondieron que están “muy de acuerdo” o “de acuerdo”, mientras que el 49% dijo estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Según el informe, la predisposición hacia un gobierno no democrático aumenta a medida que baja el nivel educativo.

“Yo lo llamo la bukelización de la política. Sacrifica derechos y concentración de poder por seguridad. Estamos encontrando a nivel global una marcada recesión y declive democrático. Hemos perdido 12 democracias en la región: sobre 20 países, 12 ya no son democracia”, sumó Zovatto.

El informe consulta, además, por la apreciación de cada una de las instituciones que componen la república. De allí surge que el 87% considera que el Congreso no toma decisiones pensando en la gente, que 2 de cada 3 personas dicen que no le interesan los temas que se discuten en el Congreso, que el 72% creen que los jueces no son independientes para tomar decisiones, y que el 65% considera que los jueces de la Corte Suprema de Justicia no son independientes.

“Este estudio nos muestra el trasfondo problemático y los desafíos de la democracia argentina. Podemos constatar el malestar con las instituciones y la clase dirigente” , señaló Eduardo Fidanza, director de Poliarquía Consultores, al tomar la palabra. “Los sectores populares se volvieron escépticos de la democracia”, agregó.

Una de las instituciones con más credibilidad, según el estudio, son las universidades públicas, seguida por las fuerzas armadas y por las fuerzas de seguridad. Al final del ranking se ubican los empresarios, los partidos políticos y los sindicatos.

Frente a este panorama, el director regional de IDEA internacional señaló: “Estamos en una situación de fragilidad ante un rebate autoritario. Si no encontramos soluciones democráticas a los problemas democráticos llegan atajos autoritarios”.

En la misma línea, Fidanza agregó: “ La batalla no está pérdida . Si queremos dar esa batalla y recuperar terreno con éxito, deberíamos invertir en la frase de Alfonsín, ‘con la democracia se come, se cura y se educa. Pero no hace milagros’”.

" Hemos tenido el error de defender las instituciones en abstractro. Si nos gobiernan los que proponen no la economía de mercado sino sociedad de Mercado o no, debemos repensar porque no habrá reconquista de la democracia sin autocrítica de la clase política”, completó Fidanza.

El estudio se realizó con una muestra de 1000 casos en un universo de personas residentes en grandes centros urbanos mayores de 18 años de edad. Los datos se recogieron mediante una encuesta por teléfonos fijos y celulares con un nivel de confianza del 95%.

Además de Zovatto y Fidanza, la presentación estuvo a cargo del constitucionalista Antonio María Hernández, profesor de Derecho Constitucional y de Manuel García-Mansilla, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

