CÓRDOBA.− Un conflicto por el pago de horas extras terminó por convertirse en un escándalo político y en una investigación judicial que tiene como eje a la Municipalidad de Córdoba. La disputa por $155 millones en liquidaciones cuestionadas en el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), responsable de tareas vinculadas con la higiene urbana, derivó en allanamientos, denuncias por presuntas amenazas y extorsión, acusaciones cruzadas entre funcionarios y dirigentes sindicales y el desplazamiento de todo el directorio del organismo por decisión del intendente Daniel Passerini, quien a su vez fue a la Justicia contra el extitular del COyS.

El episodio pone la lupa sobre el funcionamiento de un organismo descentralizado, la relación entre el Estado municipal y el sindicato de recolectores −el Surrbac− y los mecanismos de control sobre los recursos públicos. El COyS, que cuenta con 1600 empleados, fue creado en 2019, durante la gestión de Martín Llaryora como intendente.

Santiago Pinsiroli, quien hasta esta semana presidía el ente, denunció ante la Justicia que había detectado liquidaciones de hasta 275 horas extra mensuales por empleado, con lo que algunos salarios de trabajadores alcanzaron los $22 millones. Planteó que el monto irregular rondaría los $155 millones. En total, durante una entrevista radial afirmó que sólo en octubre en la entidad reclamaron el pago de 5000 horas extras: cuando decidió no abonar 4500 horas que no estaban justificadas, dijo, se desató el escándalo.

El conflicto escaló cuando Pinsiroli denunció presiones de dirigentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) para que autorizara los pagos. En una carta pública, el exfuncionario sostuvo “esto fue una extorsión lisa y llana”. Según su versión, ante su negativa a firmar las liquidaciones recibió advertencias sobre una posible paralización de los servicios de recolección.

Mauricio Saillén Facebook Mauricio Saillén

“El problema no son los trabajadores; el problema es una dirigencia que actúa como una patota”, indicó y sostuvo que no estaba dispuesto a convalidar lo que consideraba un perjuicio para las arcas municipales. La investigación quedó a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, quien ordenó allanamientos en dependencias del COyS, instalaciones vinculadas con el Surrbac y domicilios particulares.

Los procedimientos buscaron documentación, teléfonos y equipos informáticos para reconstruir el circuito de autorizaciones, las liquidaciones y el manejo de los recursos destinados a cooperativas de limpieza y reciclado.

Pero la denuncia de Pinsiroli no se limitó al sindicato, sino que involucró directamente a Passerini y aseguró que el intendente le había pedido que autorizara las horas extras cuestionadas. El jefe municipal rechazó esa acusación y presentó una querella por calumnias e injurias.

Un cargo público es apenas una herramienta pasajera. La coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, en cambio, define a las personas para siempre.

​Golpearse el pecho invocando valores sagrados mientras se usan los homenajes y la fe como excusa para financiar cajas… pic.twitter.com/bfOLvIXxum — Santiago Pinsiroli (@SantiPinsiroli) November 23, 2026

En una entrevista con Noticiero Doce, Passerini sostuvo que existió una diferencia de criterios sobre la interpretación de las liquidaciones y que le pidió al funcionario que actuara conforme al asesoramiento jurídico recibido: “Yo no extorsioné a un funcionario, eso nunca sucedió. Nadie puede calumniarme e injuriarme diciendo que lo extorsioné por eso voy a la Justicia”.

Horas antes, Passerini dispuso el desplazamiento de todo el directorio del COyS y la designación de Maximiliano Valle como nuevo responsable. Ordenó también una auditoría externa para revisar los procedimientos administrativos, financieros, presupuestarios y operativos. La Municipalidad se constituyó como querellante en la causa. “Queremos que los gastos que eroga el Estado sean transparentes y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el intendente.

Pinsiroli difundió audios que atribuyó a Mauricio Saillen, del Surrbac, amenazándolo; en un tramo se escucha “deciles que esta vez necesito yo, cuando han necesitado siempre han estado. Daniel [NR: Passerini] me dijo que lo iba a hacer”.

El extitular del COyS continuó el enfrentamiento con el intendente. “Me voy con las manos limpias y de frente a la gente”, escribió en sus redes y desafió a Passerini a entregar sus teléfonos celulares a la Justicia para que se periten las comunicaciones y se determine si existieron las llamadas y presiones que denunció. El intendente afirmó a LA NACION que entregará al fiscal sus equipos, porque “no hay nada que ocultar”.

El gremio bajo la lupa

El Surrbac, asociado a la familia Saillén, acumula varias causas judiciales. Es un sindicato de fuerte peso político. En 2019, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone fueron detenidos y procesados en una causa por presunta asociación ilícita, lavado de activos, administración fraudulenta y usura, vinculada con el manejo de fondos del sindicato, la mutual y la obra social. La investigación alcanzó también a familiares y colaboradores, entre ellos al exlegislador Franco Saillén.

Este mes, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento de los principales imputados de evitar el juicio oral en esa causa mediante una reparación económica.

Por su lado, la oposición municipal reclama que la investigación no se limite a los responsables actuales y que se revisen las gestiones anteriores. El argumento es que el problema no puede circunscribirse a una disputa entre Pinsiroli y Passerini: involucra un organismo que administra recursos públicos y presta servicios esenciales para la ciudad.

Con Rodrigo De Loredo a la cabeza, los concejales de la UCR, el Frente Cívico, Pro y Ciudadanos pidieron la disolución del COyS, cuestionaron el poder del Surrbac en el organismo municipal y reclamaron que la Justicia investigue las responsabilidades políticas.

El legislador radical Dante Rossi presentó un proyecto para pedir a la Justicia Federal que ordene la intervención del Surrbac, por lo relacionado al COyS y los procesos judiciales que pesan sobre sus autoridades. También pide a la Municipalidad la intervención del ente por 180 días.