La calificación que lanzó Luis Juez sobre Cristina Kirchner, tras el sobreseimiento

El diputado nacional Luis Juez lanzó este sábado fuertes cuestionamientos contra la Justicia, luego que se conociera el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, y afirmó que la expresidente evita los juicios por su propio orgullo. “Cristina [Kirchner] considera que está en una etapa de demiurgo”, afirmó, y explicó en seguida: “El demiurgo para los griegos son los semidioses”.

Según la Real Academia Española, el demiurgo remite a la filosofía de Platón y se refiere a la divinidad “que crea y armoniza el universo”. El legislador entonces, continuó: “A ella no la puede juzgar una persona normal, un juez, un magistrado. A ella la tiene que juzgar Dios nada más. Entonces evita llegar a esa etapa”.

Para Juez, la decisión tomada por el Tribunal Oral Federal N° 5 “es una inmoralidad procesal sin precedentes”. “Estos muchachos van a tener que rendir cuentas en algún momento ante la sociedad”, disparó, invitado a La Noche de Mirtha. en referencia a Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes firmaron la medida.

El dirigente de Juntos por el Cambio contó que, en 34 de años de abogado penalista, jamás vio una situación similar. “Están inaugurando una etapa del derecho procedimental horrible, una etapa de privilegios que irrita al ciudadano común”, consignó.

El también senador electo por Córdoba consideró que hubo una “negociación incompatible”, dado que Cristina Kirchner era presidenta “en el momento en que se alquilaron las propiedades a proveedores y contratistas del Estado” y que, incluso, “se construyó” un sector de un inmueble por parte de los mismos implicados.

Juez recalcó que el país tiene “malas instituciones” pero aseguró que la Justicia “es la peor”. “[Los jueces] actúan con un gran nivel de obsecuencia hacia el poder político. Hoy le toca a Cristina, pero antes lo fueron con [Carlos] Menem, con [Eduardo] Duhalde, y capaz que lo hayan sido con [Mauricio] Macri también”.

Por su parte, invitado también al programa, el diputado nacional electo Leandro Santoro pidió dejar que la Justicia actué y llamó a la clase política a no entrometerse.

“Es una decisión de la Justicia. Se tiene que aceptar”, sostuvo ante la consulta de la conductora del ciclo, Juana Viale y añadió: “Creo que la política lo que tiene que hacer es no meterse”.

Santoro sostuvo que “siempre está la posibilidad de apelar”, y enfatizó que la vicepresidente “siempre estuvo a derecho”. Si bien reconoció que no pudo leer en su totalidad las más de 300 páginas del fallo, pidió dejar que la Justicia actué.

El legislador kirchnerista consignó que muchas personas perciben que “las personas están condenadas desde antes”, a veces, dijo, por “simpatías políticas”, incluso más allá del fallo. “En un Estado de derecho son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, aseveró.

Asimismo aprovechó para diferenciar la gestión del Frente de Todos de la administración de Cambiemos. “Este gobierno puede tener muchas deficiencias, pero no puede ser acusado de manipulación de la Justicia. Nosotros no trasladamos jueces sin acuerdo con el Senado, no designamos jueces de la Corte [Suprema] a dedo. No hay operadores judiciales, ni denuncias de la política sobre interferencia de la justicia”, señaló.