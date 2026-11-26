La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que fijaba para septiembre de 2028 el fin de la condena del exinterventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Atanacio Pérez Osuna, que habría recibido una pena de cuatro años de prisión por peculado.

La Casación ordenó que el Tribunal Oral Federal 7 vuelva a decidir, después de escuchar a todas las partes en una audiencia.

La decisión fue de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, por mayoría. Votaron Angela Ledesma y Alejandro Slokar por un lado, y Guillermo Yacobucci, en disidencia.

Pérez Osuna, exintendente kirchnerista de Río Turbio, fue condenado el 18 de octubre de 2019 a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de peculado.

Río Turbio HORACIO CORDOBA

Cumplió prisión preventiva desde el 5 de marzo de 2018 hasta el 19 de diciembre de 2019, cuando la misma Sala II de la Casación, con la firma de los jueces Ledesma y Slokar, lo excarceló.

Le impusieron presentarse cada dos meses ante el tribunal, entregar el pasaporte, no salir del país y usar una tobillera con GPS. La tobillera se la sacaron en diciembre de 2021.

Sin embargo, volvió a quedar detenido el 22 de junio pasado, cuando su condena quedó firme. El 1° de julio, la Secretaría del Tribunal Oral Federal 7 hizo el cómputo: le faltaban cumplir dos años, dos meses y cinco días. Con esa cuenta, la pena vence el 5 de septiembre de 2028.

La defensa, a cargo de Laura Fechino, objetó ese cálculo. Sostuvo que había que descontar el tiempo en que estuvo libre con tobillera y pidió que se diera por cumplida la pena.

El fiscal ante Casación, Raúl Plee, se opuso. Dijo que las reglas de conducta “no son equiparables, ni en los hechos ni jurídicamente” a la prisión. También recordó que el artículo 24 del Código Penal excluye de forma expresa los períodos de excarcelación.

La jueza Ledesma entendió que el Tribunal Oral Federal 7 rechazó el planteo sin darle a la defensa la posibilidad de contestar el dictamen fiscal, lo que, según la jueza, afectó el derecho de defensa.

“La defensa técnica debe ser convocada y oída de modo previo a la toma de cualquier decisión jurisdiccional”, escribió. Slokar adhirió “en las particulares circunstancias” del caso.

La disidencia

Yacobucci se pronunció sobre el fondo y votó por confirmar el cómputo. “Ni fáctica, ni literal, ni normativamente puede ser asumida la libertad morigerada como cumplimiento de pena privativa, precisamente, de la libertad”, sostuvo.

Ahora el Tribunal Oral Federal 7 deberá convocar a una audiencia y volver a decidir cuándo termina la condena de Pérez Osuna, que fue intendente de Río Turbio y diputado provincial, además de interventor del yacimiento.

El 18 de octubre de 2019, el Tribunal Oral Federal 7 lo halló responsable por el pago de 50 millones de pesos como principio de ejecución de la construcción de una avenida de acceso a la mina de Río Turbio que se efectuó a finales de 2015, pero la obra nunca se hizo.

Se trataba de un tramo de unos siete kilómetros que debía conectar Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre.

En el mismo juicio fueron condenados el excoordinador general del yacimiento Miguel Ángel Larregina, el exasesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazú, además del extitular de la UIA Juan Carlos Lascurain.