Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py para pedir que la Casación revoque el procesamiento en su contra por el caso de los seguros

El expresidente Alberto Fernández se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que debe decidir si confirma el procesamiento en su contra en la causa seguros.

Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado. El fiscal José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, postura que desestimaron los camaristas federales.

La audiencia de hoy se desarrolla en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Sala 4. La defensa de Fernández volverá a argumentar en contra del procesamiento del expresidente, ahora con la presencia del fiscal Raúl Plee, de la Cámara de Casación. El tribunal debe decidir acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del jefe del Estado.

Alberto Fernández y Martínez Sosa, el broker de seguros que habría sido beneficiado

En esta causa, Fernández está procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario. Para procesarlo, se consideró probado que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica del expresidente, María Cantero.

El procesamiento del expresidente incluye un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283 y una prohibición de salir del país.

Cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández, su abogada, Mariana Barbitta, sostuvo que esa decisión no correspondía porque “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

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