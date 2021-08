La Cámara de Casación dejó firme la condena de José López por los bolsos con 9 millones de dólares

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a 6 años de prisión que le fue impuesta al exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito, luego de que intentó esconder en un convento de General Rodríguez bolsos con unos 9 millones de dólares y un arma.

Los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci de la Sala II de la Cámara de Casación mandaron a dictar un nuevo fallo con respecto a la exesposa de López, María Amalia Díaz, que había sido condenada a dos años de prisión en suspenso. Entendieron que se debía condenarla a un año y medio en suspenso, porque la pena mayor la había pedido la Oficina Anticorrupción, que se retiró como querellante en el expediente.

De este modo, los jueces de la Casación, en un fallo de 255 hojas, rechazaron los recursos de Casación de López, de los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, condenados a dos años y medio de prisión en suspenso, y confirmaron la absolución de Carlos Hugo Gianni, defendido por Mariano Fragueiro Frías.

López y el resto de los condenados, aún pueden intentar presentar un recurso para que la Corte revise sus condenas.

López se encuentra en prisión y fue beneficiado con una libertad condicional , pero no la pudo hacer efectiva porque no consiguió contratar un seguro de caución por el monto de la fianza que asciende a unos 85 millones de pesos.

Además de esta causa, López enfrenta otros expedientes como el de Vialidad y el de los cuadernos de las coimas.

José López, en el convento de Moreno Archivo

Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, en 2019, condenaron a López a la pena máxima por enriquecimiento ilícito . El caso se convirtió en símbolo de la corrupción.

La hermana Celia, la monja que lo ayudó a esconder el dinero, fue absuelta. El tribunal no le creyó cuando López declaró que la plata no era suya sino que “suponía” que venía de Cristina Kirchner porque se lo dio su exsecretario Fabián Gutiérrez la misma noche en que llevó los bolsos a General Rodríguez. Según su relato, López tuvo una reunión previa con Gutiérrez en el hotel NH de la calle Bolívar y luego le mandaron los nueve millones de dólares custodiados por dos personas, una en moto y la otra en auto que, siempre según él, lo siguieron hasta el convento. Los jueces no encontraron evidencia alguna que corroborara estas afirmaciones.

Cristina Kirchner habló del video que muestra a López escondiendo los bolsos en el convento de Moreno en una entrevista de 2018.” Lo odié”, dijo de López. “Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y, cuando vinieron a decirme, a contarme porque no miro televisión no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, grotesca y no entendía qué había pasado”, dijo. Declaró que aún se preguntaba quién sería la persona que le había entregado a López ese dinero.

Los jueces dieron por probado que López acumuló en su patrimonio de manera ilegal 8.982.047 dólares, 153.010 euros y 159.114 pesos, además de dos relojes Rólex Oster y uno marca Omega. Los jueces decomisaron ese dinero y lo entregaron por mitades a los hospitales de pedriatría Garraham y Gutiérrez para equipamiento, insumos e investigación. El origen del dinero de los bolsos, que según López era “plata de la política”, nunca quedó claro.