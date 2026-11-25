La Cámara Federal reabrió hoy una causa contra Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo -hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo- en la que se investiga el presunto financiamiento por parte de ellos a Revolución Federal, un grupo violento de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y fue investigado por supuestos nexos -que no se probaron- con el atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.

La decisión la tomaron los tres jueces de la Sala I de la Cámara, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, que entendieron que la decisión de cerrar el caso fue “prematura” y que todavía quedan medidas de prueba por producir. Revocaron así los sobreseimientos que había dictado en septiembre el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Los camaristas hicieron lugar a las apelaciones de las querellas de Cristina Kirchner y Juan Grabois. Consideraron que, pese a que la hipótesis del financiamiento no pudo ser corroborada a lo largo de la investigación, tampoco se alcanzó el grado de “certeza negativa” que se requiere para clausurar definitivamente el caso.

La hipótesis de un presunto financiamiento -que se reabrió hoy con la decisión de los camaristas- se sostiene en pagos que la sociedad Caputo Hermanos hizo al líder de Revolución Federal, Jonatan Morel, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería, por un total de más de 6 millones de pesos.

Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.

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