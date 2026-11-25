La Cámara Federal reabrió una causa contra dos hermanos del ministro Caputo por el financiamiento de un violento grupo antikirchnerista
El tribunal consideró que fueron “prematuros” los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi en la investigación sobre el origen de fondos que solventaron actividades de Revolución Federal
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La Cámara Federal reabrió hoy una causa contra Flavio Luis Nicolás Caputo y Rosana Pía Caputo -hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo- en la que se investiga el presunto financiamiento por parte de ellos a Revolución Federal, un grupo violento de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y fue investigado por supuestos nexos -que no se probaron- con el atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.
La decisión la tomaron los tres jueces de la Sala I de la Cámara, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, que entendieron que la decisión de cerrar el caso fue “prematura” y que todavía quedan medidas de prueba por producir. Revocaron así los sobreseimientos que había dictado en septiembre el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Los camaristas hicieron lugar a las apelaciones de las querellas de Cristina Kirchner y Juan Grabois. Consideraron que, pese a que la hipótesis del financiamiento no pudo ser corroborada a lo largo de la investigación, tampoco se alcanzó el grado de “certeza negativa” que se requiere para clausurar definitivamente el caso.
La hipótesis de un presunto financiamiento -que se reabrió hoy con la decisión de los camaristas- se sostiene en pagos que la sociedad Caputo Hermanos hizo al líder de Revolución Federal, Jonatan Morel, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería, por un total de más de 6 millones de pesos.
Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.
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Periodista. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Magíster en Periodismo (LN/UTDT)Ir al perfil