La campaña ya empezó (las operaciones también)

Faltan 15 meses para las elecciones, pero la campaña ya empezó. Y las operaciones también.

Picó en punta Karina Milei, hablando, por teléfono con Mauricio Macri, de un acuerdo programático entre La Libertad Avanza y el PRO. Al lado de la secretaria General de la Presidencia escuchaba y participaba, poco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se despidieron con un deseo del expresidente: “Ojalá este primer contacto no sea más de lo mismo, sino la posibilidad de un nuevo comienzo”.

Los resquemores siguen en pie, pero las dos partes tienen un incentivo para acordar, más fuerte que cualquier desconfianza: la necesidad de evitar el regreso del kirchnerismo. Un kirchnerismo personificado en gente que no tiene la menor idea de cómo se maneja la economía real. Personas que suponen que, para garantizar a los jubilados los remedios gratis, hay que meterle otro impuestazo a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín.

Todo parece indicar que tanto Javier Milei y Karina Milei como Macri, después de varios fracasos, habrían entendido que lo peor es ir separados a las presidenciales de 2027.

¿Lo mismo está pasando en el PJ?

¿La “cumbre” del martes, en el Hotel Emperador, de la que participaron Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, entre otros, debe ser entendida como un principio de acuerdo del peronismo, con el objetivo de que se mantengan las paso, para pactar, más adelante, cómo repartirse el poder? No parece tan claro.

Es que los intereses de cada uno están muy lejos de los del otro. Kicillof quiere ser presidente. Pero se niega a pedir la libertad o el indulto de Cristina Kirchner, porque sabe que es una postura pianta votos.

Sin embargo, ¿no es igual de pianta votos que su mano derecha, Andrés Larroque, anuncie con bombos y platillos la afiliación al movimiento derecho al futuro del insultador serial Santiago Cúneo, solo para congraciarse con su nuevo jefe, Kicillof?

Por este tipo de cosas, Cristina ya le bajó el pulgar a “el chiquito”. En simultáneo, trata de que Kicillof vaya como candidato a presidente para perder, y le deje a La Cámpora y sus aliados la posibilidad de una victoria ajustada en la provincia de Buenos Aires.

Massa, por su parte, de a poco va acomodando su estrategia para candidatearse a gobernador de la provincia. Por eso vuelve a jugar el rol de componedor, aunque sin mostrar las cartas todavía.

Curioso ¿no? ¿ahora es una especie de pastor? Quizá estas apariciones públicas son las que le hacen mejor a Milei. Y explican porque, casi el 75 por ciento de los argentinos no quiere volver a un experimento parecido al de 2019.

Un experimento que dejó:

Una inflación anual del 211 por ciento

Una pobreza del 56 por ciento

Un dólar equivalente a 4.000 pesos de hoy

Pero que, al mismo tiempo, no dejó negocio sucio por hacer. Desde los 179 mil millones de dólares que se manejaron a través del sistema SIRA hasta los hechos de corrupción derivados la pandemia.

Por eso el oficialismo festeja, cada vez que Alberto Fernández abre la boca y califica a Milei como un presidente “delirante, que no tiene noción de lo que pasa con la economía argentina”. Justo él. Quien, mientras gobernaba, aparecía, cada tanto, demasiado desconectado de la realidad. Como cuando justificó la decisión de festejar el cumpleaños de la entonces primera dama, en la Quinta de Olivos, en medio de la pandemia. Hablando, muy suelto de cuerpo, de su querida Fabiola.

Porque ahora, además del cumple en Olivos, Alberto deberá responder sobre otro hecho: “la previa” del cumple de fabiola, celebrada dentro del Tango 01, en el aeroparque de El Palomar. La información fue revelada por Luis Gasulla, la semana pasada, en nuestro programa A las 20 en LN+. Del evento participaron no solo los amigos y amigas de Fabiola Yáñez, sino también su mamá.

Pero como la campaña ya empezó, y las operaciones también, los analistas clásicos hicieron especulaciones sobre la sorpresiva aparición de algunos outsiders para competir en 2027.

Quizá, además del banquero Jorge Brito, el amague que más sorprendió fue el del dueño de infobae, Daniel Hadad. En las últimas horas también se supo que Hadad visitó al presidente el fin de semana pasado, en Olivos, para anticiparle que, si decidiera postularse, él iba a ser el primero en enterarse. Milei le habría respondido lo mismo que nos anticipó en la última entrevista que le hicimos. “No te preocupes Daniel. Igual yo compito contra mí mismo”.

¿Se presentarán Hadad, o Brito, finalmente, como candidatos, o sus anuncios a medias tendrán un objetivo ulterior? No estamos en la cabeza de uno, ni del otro.

Sí podemos deducir que:

En el caso de Brito, si al final se lanza, su familia le pediría que deje a salvo los negocios de los vaivenes de la política. Por lo que tendría que vender sus acciones.

Hadad, en cambio funcionaría como el representante de un sector del “establishment” que no soporta más las maneras del presidente, ni la falta de empatía que le atribuyen con los endeudados. Al mismo tiempo, su lanzamiento obraría como una advertencia a ciertos grupos de poder con los que estaría enfrentado. Por caso, los que responden a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

¿Son ciertas las versiones que colocan a Sergio Massa o Mauricio Macri impulsando o convalidando la candidatura de Brito o de Hadad? Todos los involucrados lo niegan. Lo cierto es que esas eventuales postulaciones están funcionando como un despertador dentro y fuera del gobierno.

También el asunto moviliza a los consultores y encuestadores. Solo por citar a algunos de ellos, este domingo Federico Aurelio, de Aresco, dijo en Clarín que Milei estaría entre 6 y 7 puntos por encima del peronismo. Muy cerca de ganar en primera vuelta. O, más cómodo, en la segunda. Y Jorge Giacobbe considera que el oficialismo y la oposición tienen un núcleo duro del 30 por ciento cada uno.

Por eso ahora Santilli, pero también Luis Caputo y Santiago Caputo, empiezan a analizar medidas para dinamizar la economía. La autorización a los bancos para prestar dólares a las empresas que lo demanden acaba de ser anunciada. ¿Se viene el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses para créditos hipotecarios? ¿Será verdad que Milei quiere llevar a fondo la discusión sobre la responsabilidad de los deudores y los acreedores? En las últimas horas se festejaba, fuerte, el siguiente dato: según un informe especial de la consultora 1816, la mora total del sector privado no financiero bajó del 7,7 al 7,6 por ciento. Y la mora de las familias del 12.8 por ciento al 12.7 por ciento.

No es para tirar manteca al techo, pero mostraría un cambio de tendencia hacia la baja, después de varios meses subiendo a ritmo frenético. Porque una parte de los argentinos que votó a Milei está esperando medidas que les permitan llegar más cómodos a fin de mes. Antes de que empiece la campaña, de verdad.