Alianza interna: La Cámpora, el Instituto Patria y el massismo armaron un “think tank” sin Fernández

escuchar

La idea nació hace dos meses, en una charla informal en el Congreso entre Máximo Kirchner, el sindicalista Víctor Santa María y el exministro de Educación, Nicolás Trotta. Santa María -jefe de una facción del PJ porteño y líder del sindicato de trabajadores de edificios (Suther)- venía trabajando con su brazo académico, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), alma máter de Trotta, en la convocatoria a economistas del oficialismo para diseñar políticas a largo plazo. Pero en esa reunión con el fundador de La Cámpora, la idea tomó otro volumen y se definió crear una “escuela de gobierno” para formar cuadros políticos y elaborar una “agenda de futuro” para el Frente de Todos.

Ese fue el germen de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), un “instituto de institutos” que hará su debut mañana en el Teatro Argentino de La Plata con una “charla magistral” de Cristina Kirchner. Como socio fundador, además de La Cámpora y el sector de Santa María, figura el Frente Renovador de Sergio Massa

Se trata, en definitiva, de un think tank que pretende involucrar a todos los actores del Frente de Todos menos a Alberto Fernández y su tropa. “Exacto, estamos todos menos Alberto”, se sinceró uno de los dirigentes más involucrados en el armado. El nuevo instituto pretende despegarse de la gestión de la Casa Rosada con el concepto que esbozó Máximo Kirchner el sábado pasado en Ferro: que este Gobierno no cumplió con lo que le prometió a sus votantes.

La idea de los organizadores es sumar, de acá en más, a representantes de los gobernadores, de los intendentes y del sindicalismo, para atraer al resto del peronismo detrás de la sociedad estratégica del kirchnerismo con Massa.

Si bien algunos dirigentes “albertistas” fueron invitados a modo de cortesía al evento en el Teatro Argentino de La Plata, ya está claro que el kirchnerismo y el massismo pretenden despegarse del Presidente y avanzar con una estrategia electoral sin él. Que Fernández haya desistido de ir por su reelección, como todos esperaban, no alcanzó. La insistencia del jefe de Estado para que haya una PASO en el oficialismo irrita sobremanera a sus socios políticos, que lo quieren corrido de todo armado futuro.

Si bien la nueva escuela tiene una fuerte impronta doctrinaria, el lanzamiento del nuevo instituto está inevitablemente emparentado con el armado electoral que se avecina. “No es una plataforma de gobierno, pero más adelante, cuando se arme la oferta electoral, habrá un ida y vuelta”, reconoció uno de los organizadores.

La “mesa ejecutiva”

Cristina Kirchner se involucró de lleno en el proyecto de la nueva “escuela de gobierno”. La primera actividad será su “charla magistral” de mañana, en un evento con el que pretende darle visibilidad y potencia a la iniciativa. La vicepresidenta, además, designó a alguien de su riñón para que se siente en la “mesa ejecutiva” del EJNK. Se trata de la titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y mujer fuerte de la AFIP, Virginia García. “Ella es Cristina pura”, dijo uno de los referentes involucrados en el proceso.

La mesa chica de la EJNK tiene un representante por sector. Sergio Massa designó a la diputada Mónica Litza, la directora de la escuela de gobierno del Frente Renovador, Proyectar. Por La Cámpora se sentó el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo “Rodra” Rodríguez, un viejo ladero de Máximo Kirchner. Por el Instituto Patria -la usina de pensamiento que creó Cristina Kirchner para la campaña de 2017- participa la exdiputada Claudia Bernazza.

Trotta, uno de los principales impulsores del nuevo proyecto, es quien prestó las instalaciones de la UMET durante los últimos dos meses para gestar la nueva “escuelita”. El exministro de Educación se fue muy mal del gabinete de Fernández después de las elecciones de 2021, al punto que trabajó en un libro crítico del Gobierno. Pero ahora recuperó la sintonía con el kirchnerismo, de la mano de su jefe político Santa María.

El exministro de Educación Nicolás Trotta

Según pudo reconstruir LA NACION, la EJNK pretende retomar el espíritu de la vieja “escuela superior de peronismo” para formar cuadros jóvenes, transmitir la doctrina justicialista y organizar charlas, cursos y talleres de “temas de interés” para la Argentina, como el futuro del litio y las energías renovables.

“Tenemos que formar a los militantes jóvenes que no recuerdan la crisis de 2001 y que no saben de dónde vienen Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta; de otro modo, la derecha es un significante vacío”, dijo uno de los organizadores del instituto.

El espíritu del nuevo think tank está 100% sintonizado con el discurso que dio Máximo Kirchner en Ferro. “Tenemos que empezar a discutir un programa de gobierno para no tener dolores de cabeza después”, anticipó el diputado y abundó: “Hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo”.

Sergio Massa junto al embajador chino

Massa, que no quiere sacarse el traje de ministro, no estará en el país cuando se lance la EJNK porque debe viajar a Montevideo para recibir desembolsos por 680 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Pero estará representado en La Plata a través de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de Litza. Pese a la corrida del dólar de las últimas jornadas y al índice de inflación, el líder del Frente Renovador aún se sostiene como posible candidato único del kirchnerismo y de otros sectores del Frente de Todos, como la CGT. La evolución de la crisis cambiaria será crucial para definir si finalmente recala o no al tope de la lista.

La idea de la “mesa ejecutiva” de la nueva escuela de gobierno es involucrar a los gobernadores y al sindicalismo en el proyecto. Todos apuntan a que en el “consejo directivo” del instituto figuren los dos jefes políticos del espacio, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Temas Cristina Kirchner