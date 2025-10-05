La Casa Rosada intentó reunir en una foto a 10 gobernadores y la respuesta fue “hablamos después del 26″

CÓRDOBA.- En busca de enviar una señal de que intenta construir la “gobernabilidad” que demandan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos, desde la Casa Rosada hubo en las últimas dos semanas gestiones para lograr una foto con la mayoría de los gobernadores. Pero recibieron una evasiva: “Hablamos después del 26”, fue la respuesta coincidente. Una réplica de lo que las provincias solían obtener cuando le iban con reclamos a la Nación.

Los mandatarios saben que ganaron un peso que no tenían hace un año, a lo que se agrega que la imagen del presidente Javier Milei cayó en sus provincias, por lo que tampoco les suma mostrarse con él en tiempos electorales. Son dueños de piezas que ayudan a la gobernabilidad buscada, porque sus diputados y senadores hacen la diferencia en el Congreso.

Incluso desde el sector empresario le reclaman a la Rosada que mejore los vínculos. Un encumbrado referente financiero dijo a LA NACION: “Esperábamos que a los pocos días de regresar ‘bendecido’ por (Donald) Trump, el Presidente los convocara. No pasó y eso preocupó. Es bueno que vuelva a hablar con [Mauricio] Macri, pero el peso lo tienen los gobernadores”.

Mauricio Macri al ingresar en la quinta de Olivos la semana pasada Santiago Filipuzzi

Según interpretan los gobernadores, Milei está recogiendo los frutos de la forma en que a lo largo de su gestión abordó a las provincias y del rechazo permanente a ceder en alguno de los múltiples reclamos que le plantearon. Admiten que algunos funcionarios, entre los que enlistan a los ministros Guillermo Francos y Lisandro Catalán e incluso al asesor Santiago Caputo, estaban abiertos a dialogar pero sin poder para decidir sobre recursos.

En ese contexto, sin necesidad de intercambiar mensajes en el grupo de WhatsApp que comparten los gobernadores, ante las llamadas de la Casa Rosada para sondear la posibilidad de una reunión en la que hubiera al menos una decena de mandatarios, la decisión colectiva de los mandatarios fue responder que no.

La foto de estos días es absolutamente diferente a la de hace un año, cuando en las negociaciones por el presupuesto 2025 desde la Rosada ‘ninguneaban’ a los funcionarios provinciales. En medio de la campaña electoral, con La Libertad Avanza (LLA) más débil, los gobernadores prefieren tomar distancia.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, intenta retomar el diálogo con los gobernadores Camila Godoy

Desde que asumió en Interior, Catalán ha tenido encuentros bilaterales con varios mandatarios, sin lograr mayores avances. Con algunos que fueron cercanos durante mucho tiempo a la Casa Rosada, como el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, logró una foto pero al funcionario le tocó escuchar una vez más lo “maltratados” que se han sentido. De ese grupo, el salteño es largamente el más molesto.

“Incumplieron absolutamente todo”, ratifican desde su círculo íntimo a este medio. Y la referencia no es solo a las cuestiones institucionales, sino a las electorales. En la elección provincial de mayo los libertarios habían prometido no presentar listas: no sólo lo hicieron, sino que “bajaron con todo su grupo encabezado por ‘el Gordo Dan’ [Daniel Parisini]. En ese entonces, el tuitero era fuerte en su convocatoria. En la campaña para las elecciones legislativas nacionales, los candidatos violetas vienen criticando duramente la gestión de Sáenz. Finalmente, el mandatario se decidió por impulsar a Flavia Royón como candidata a senadora.

Conscientes de la fragilidad política del oficialismo en la coyuntura, los mandatarios están decididos a no aportar para que la crisis se acelere. “Incluso, se ha levantado el pie del acelerador en el Senado y en Diputados −comenta un dialoguista a este diario−. Sin embargo, no podemos resolver los errores de los libertarios. Despreciaron la búsqueda de consenso y ahora quieren que les tiremos un salvavidas”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, será clave en la relación con los gobernadores tras su regreso de Estados Unidos Camila Godoy

Fuentes de la Casa Rosada admiten que los intentos de reunir a varios gobernadores se encararon, aunque con poca expectativa de conseguir la foto. En el Ministerio del Interior entienden que, después de las legislativas, habrá más posibilidades de reconstruir puentes y confían para eso en que en la “mesa política” estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que puede tomar decisiones presupuestarias.

“No es que vaya a ser un cambio de 180 grados, porque no se corren los ejes de la administración económico-financiera, pero hay convencimiento de que se necesita buscar consensos”, reflexionan esas fuentes.

Es que aún ganando La Libertad Avanza en los comicios de octubre −aunque aun las proyecciones más optimistas descartan un país “pintado de violeta”−, los libertarios necesitarán de acuerdos en el Congreso. Sin esos consensos no hay posibilidad de que pasen las reformas estructurales prometidas por el Presidente y esperadas por los sectores económicos.