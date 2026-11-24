Las causas en las que se investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, suman 60.000 fojas y ya llegaron al juzgado federal de Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Se las envió el juez federal de Campana Adrián González Charvay, el que preferían los acusados para ser investigados. Pero la Corte revocó la semana pasada el fallo de la Cámara Federal de Casación, firmado por Diego Barroetaveña y Mariano Borisnky, con duras críticas, y reenviaron las causas a Rafecas.

Por ahora, el juez recibió la causa en formato digital en el sistema LEX 100, que es el mecanismo interno de expedientes electrónicos de la justicia federal. Mañana está previsto que llegue el expediente con la documentación física, secuestrada en los diversos procedimientos y pedida a organismos públicos y a la AFA.

El juez federal Daniel Rafecas

Son, en rigor, varios expedientes. El principal motivo de la controversia es el caso de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, valuada en 25 millones de dólares, que está a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte, pero que la justicia sospecha que son testaferros de autoridades de la AFA.

Quinta de Villa Rosa, Pilar, que se sospecha que pertenece a Pablo Toviggino Ricardo Pristupluk

Allí se investiga el supuesto delito de lavado de dinero como parte de una maniobra mayor, que comenzó con el desvío de fondos de las cuentas de la AFA en el exterior, su paso por empresas de diversos países y su aterrizaje en la Argentina.

El expediente que llegó al juzgado federal de Daniel Rafecas desde Campana tiene 60.000 fojas, divididas en “cuerpos” de 200 fojas cada uno; es decir, unos 300 cuerpos.

Es lo que se reunió en el último año, cuando la AFA peleó por la competencia de Campana. La causa pasó por cinco juzgados, tres cámaras de apelaciones, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema antes de volver al despacho de Rafecas, donde empezó.

Reúne varios expedientes: el de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, y otros que se refieren al supuesto fraude con fondos de la entidad.

El resto llegó de Santiago del Estero, donde el fiscal federal Pedro Simón había reconstruido una red de sociedades vinculadas al entorno de Toviggino. Solo ese tramo sumó unas 10.000 fojas.

El cuadro de Pablo Toviggino en la quinta de Pilar

Ahora, el expediente está en manos de Rafecas porque así lo ordenó por unanimidad la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Sala I de Casación. La Corte fue durísima: dijo que intervenía para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite”. Calificó lo resuelto por Casación como una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” y una afectación “de modo severo e inequívoco” de la garantía del juez natural.

Placa encontrada en la quinta de Pilar

El reproche fue a Borinsky y Barroetaveña, que firmaron el voto de la mayoría que envió el caso a Campana. Según la Corte, los dos camaristas “omitieron deliberadamente” analizar los argumentos del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar. El tercer integrante de la sala, Alejandro Slokar, había votado en disidencia.

La Corte siguió la tesis de Villar. Para el fiscal, la investigación nunca se limitó a la compra de una mansión: se trata de una maniobra de lavado de dinero.

Por eso, la competencia la fija el lugar donde se tomaron las decisiones de dinero y no la ubicación de los bienes que se compraron.

Bolso encontrado en la quinta de Pilar

Rafecas analizará si la quinta, donde se encontraron elementos relacionados con Pablo Toviggino, se compró con fondos desviados de la AFA a través de una trama de sociedades y testaferros.

Rafecas se quedará con la causa al menos hasta entrado marzo, pese a que el 3 de noviembre pasado, el Gobierno envió al Senado su pliego para la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un ascenso que el juez busca desde 2018.

El pliego ya tomó estado parlamentario, pero la Comisión de Acuerdos todavía no fijó la audiencia pública para escuchar al candidato. Las sesiones ordinarias terminan el lunes, así que el trámite quedaría para marzo, salvo que el Poder Ejecutivo lo incluyera en el temario de extraordinarias.

Hasta entonces, Rafecas conducirá el expediente y realizará nuevas medidas de prueba. Después, la responsabilidad sobre estos 300 cuerpos del expediente pasará a un subrogante, que se sorteará entre los jueces federales de Comodoro Py que no estén subrogando otro juzgado.

La causa por los aportes

El otro caso, de apropiación indebida de aportes, está en el fuero penal económico, en el juzgado de Diego Amarante, que procesó en marzo a Tapia y a Toviggino por la presunta retención indebida de $19.353 millones en impuestos y aportes previsionales que no se depositaron entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Ese asunto está ahora en manos de la Cámara Federal de Casación, que aún no se pronunció. Pero allí la AFA tiene un punto a favor. Cuestiona que se haya declarado desierta su apelación al procesamiento por haber interpuesto el recurso fuera de término. Al declarar desierto el recurso, la Cámara Penal Económico dejó firme el procesamiento. La defensa tiene un argumento para pelear esta decisión, reconocen en tribunales ante LA NACION.

En esta causa se investigan 34 hechos por apropiación de tributos y 17 por aportes a la seguridad social. La causa empezó con una denuncia de ARCA. Toviggino intentó tres veces apartar al juez y perdió las tres. Los procesamientos están apelados ante la Cámara Penal Económico.

El tercer caso es el de fraude que tramita en el juzgado de Paula Petazzi. Se investiga la supuesta defraudación con fondos de la AFA en el exterior, canalizados a través de TourProdEnter, la firma de Javier Faroni, con sede en Miami. Ese expediente tiene la documentación bancaria que llegó desde Estados Unidos.

La Corte rechazó llevarlo a Campana y un día después, Petazzi pidió a Estados Unidos más información societaria y financiera sobre Tapia, Toviggino y TourProdEnter. Esa defraudación sería el delito previo del lavado que ahora investiga Rafecas, así que los dos expedientes están relacionados.