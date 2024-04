La CGT analiza una “gran movilización” para el 1 de mayo y no descarta un nuevo paro general contra Javier Milei

Escuchar

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para realizar una “gran movilización” para el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y no descarta un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei, en el marco de la vigencia del DNU 70/2023 y el inminente ingreso de la nueva versión de la ley ómnibus al Congreso, luego del traspié parlamentario en febrero.

A la salida de la reunión del gremio de camioneros en la sede de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), el cotitular de la CGT, Héctor Daer, adelantó que el jueves 11 de abril habrá una reunión del Consejo Directivo. “Ahí tendremos la medida y todo lo que vamos a hacer. No descartamos paro ni movilización”, aseguró el gremialista.

Además, sostuvo que el Consejo analizará una “gran movilización” para el miércoles 1 de mayo, el Día del Trabajador. “Pero previo a eso van a ver actividades para confirmar la modalidad y la acción. Las definiciones las tenemos que tomar todos los sectores con unidad”, agregó.

La CGT promovió el primer paro general contra Milei el 24 de enero de este año.

Daer explicó que en la reunión hicieron “un análisis” de la situación económica y de la baja en contratos estatales. Sobre la movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en las distintas dependencias afectadas por los despidos, el gremialista indicó que “la economía recesiva ha generado problemas en todos los sectores” y que “el acompañamiento a los estatales es parte de la agenda”.

En tanto, apuntó contra los mandatarios provinciales que piden la restitución de Ganancias para así recibir el dinero coparticipable. “Los gobernadores no pueden ser tan egoístas de creer que si le ponen un impuesto a los trabajadores, van a estar mejor. Van a estar peor porque van a tener más recesión en todos sus lugares”, advirtió Daer. Y agregó: “Con el tema Ganancias no creo que se metan. Los gobernadores tienen que defender a su pueblo y no dejarse subyugar por un gobierno central que lo único que hace es caja”.

Segundo paro general

A principios de marzo, el líder camionero Pablo Moyano había anticipado que “a finales de marzo o principios de abril” podría haber otro paro general contra la administración libertaria.

“Todo eso va a ir sumando a esa conflictividad social para que a finales de marzo o principios de abril, seguramente, la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) vaya pensando alguna medida para esa fecha”, indicó Moyano en diálogo con Radio 10.

Sobre los motivos de la decisión, el sindicalista sostuvo que se firmó un acuerdo paritario del 25% con tres cámaras del transporte automotor (Fadeeac, Faetyl y Cataz) pero que el Gobierno aún no las homologó y por este tema advirtió: “Lamentablemente no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la Secretaría de Trabajo”.

Palco de la CGT. Con Hector Daer, Pablo Moyano y Tati Almeida. Paro Nacional en contra de la Ley Omnibus. Plaza de los Dos Congresos. Hernan Zenteno - La Nacion

Tras ello, explicó el conflicto entre los gremios y la administración libertaria por las paritarias. “Hubo un paro de trenes porque no acordaron, a los maestros les ofrecen cifras ridículas, con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tampoco han acordado. Han puesto un piso del 12 al 15 por ciento. Es ridículo”, sostuvo Moyano.

En ese sentido, agregó: “Cada actividad está defendiendo a sus trabajadores, por eso hay paros sectoriales, hubo de aeronáuticos, ferroviarios, sanidad, maestros y seguramente marzo va a ser un mes complicado. El 24 de marzo también va a haber una marcha, una de las más grandes en los últimos años. Todo eso va a ir sumando a esa conflictividad social para que a finales de marzo o principios de abril, seguramente, haya una medida. Se tiene que ya ir pensando para esa fecha”.

LA NACION

Temas CGT