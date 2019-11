La CGT descarta exigir un bono general de fin de año

Héctor Daer y Andrés Rodríguez, referentes de la CGT Crédito: Prensa CGERA

Héctor Daer, uno de los dos titulares de la CGT, admitió ayer que no está en los planes de la central obrera exigir un bono de fin de año para todos los trabajadores en relación de dependencia, aunque señaló que el pago extraordinario será negociado sector por sector. La afirmación del gremialista de la Sanidad coincidió con lo expresado por uno de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, quien consideró "muy difícil" que las empresas puedan afrontar ese compromiso.

"No va haber por lo menos en una mirada generalizada algo de características universales. Acá lo tendrá que ver es cómo está cada una de las actividades que tienen su representación", sostuvo Daer a lo largo de la jornada en tres entrevistas radiales. "No estamos en un momento de puja distributiva, estamos en un momento de sobrevida", agregó el gremialista, quien recordó que todavía en algunos ámbitos no se completó el pago de los $5000 fijados por un decreto en septiembre.

Urtubey también apuntó a la situación crítica en su sector, al remarcar que se espera una caída de la actividad industrial superior al 5%, con una capacidad ociosa cercana al 50%. "El gran ajuste de este gobierno lo hizo el sector privado, no el Estado", agregó el salteño. "Va a empezar a haber un veranito de pesos circulando en la calle, que es para el consumo, pero lo que no hay claridad es sobre los créditos productivos", completó, según consignó la agencia Télam.