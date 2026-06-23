La CGT se encamina a anunciar un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para el jueves próximo al consejo directivo para activar un plan de lucha contra el Gobierno en rechazo a la denominada ley de modernización laboral, aprobada en el Congreso el 28 de febrero último.

La intención del sindicalismo peronista es activar una serie de protestas sectoriales y escalonadas antes de avanzar hacia otro paro general. En caso de que se decida avanzar con una huelga, algo que por ahora se anticipa lejano, sería la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.

El triunvirato de mando de la CGT, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, recibió el viernes pasado a los referentes de las dos vertientes de la CTA para coordinar acciones de protesta. A través de un comunicado, los dirigentes convocaron a una conferencia de prensa para el jueves próximo, al término de la reunión de consejo directivo. Se espera que allí se anuncien los detalles del plan de lucha.

Por ahora, en la CGT se impone la idea de avanzar hacia un esquema de protestas por sectores, con paros parciales, asambleas y movilizaciones. De aprobarse esta alternativa, uno de los primeros sectores que dio señales para dar el puntapié es el del transporte, según lo manifestó Juan Carlos Schimid, referente de una de las dos confederaciones de gremios del transporte.

El malestar de los sindicatos se acentuó en las últimas dos semanas por el intento del Gobierno de actualizar convenios colectivos a la luz de la nueva legislación laboral. El Ministerio de Capital Humano pretende renegociar más de 400 convenios colectivos. El primero en aceptar la actualización habría sido el sindicato de árbitros, que negocia sus condiciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, los gremios están dispuestos a levantar la voz porque ya entró en vigencia el límite del 2% de aportes para las contribuciones solidarias, lo que afecta de manera directa la recaudación de los sindicatos. Se suma al incremento del trabajo informal y al deterioro salarial, con la mayoría de las actividades privadas y públicas lejos de conservar el poder adquisitivo de los salarios.

“No es siempre la herramienta del paro, sino también la posibilidad de acompañar los reclamos de empresas que cierran, sumarnos a los reclamos de jubilados y discapacitados y construir esa protesta nacional. Ningún paro se construye de un día para otro, más allá del mal humor social”, dijo Sola, uno de los jefes de la CGT, en declaraciones a Futurock. De esta manera, puso paños fríos sobre la posibilidad de activar otra huelga en el corto plazo. El jueves se conocerá la hoja de ruta y el tenor de los reclamos.