La CGT se moviliza al Ministerio de Economía por el endeudamiento de las familias y profundiza su plan de lucha

Los gremios peronistas enrolados en la Confederación General del Trabajo (CGT), con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se movilizarán este jueves al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas. La protesta, articulada por los gremios y los piqueteros, forma parte de un plan de lucha impulsado contra la gestión de Javier Milei.

El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos, según informaron los impulsores de la protesta.

Con una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo, la cúpula de la CGT dijo que prevé profundizar su esquema de protestas a repetición contra el Gobierno, aunque no hubo menciones a un posible paro general.

“Este plan de lucha no se termina mañana. Va a continuar hasta que se cambiemos el rumbo del país”, amenazó Cristián Jerónimo, integrante del triunvirato de mando cegetista. Jerónimo, jefe del Sindicato del Vidrio, expuso acompañado por Octavio Argüello (Camioneros), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y los dirigentes de la CTA Hugo Godoy (ATE) y Roberto Baradel (Suteba).

La CGT sostiene que el endeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una cuestión vinculada con las condiciones económicas de las familias argentinas. Según los datos difundidos en el marco de la convocatoria, cada vez más hogares recurren al crédito para afrontar gastos básicos como el alquiler, la comida y los servicios. Según datos de la central obrera, 1 de cada 3 adultos argentinos tiene dificultades para hacer frente a sus deudas. Según los datos difundidos, una parte importante del endeudamiento está vinculada con la necesidad de cubrir gastos básicos del hogar: alquiler, alimentos, luz y gas.

“El endeudamiento no es un asunto privado. Es una política de gobierno. Basta de usura”, sostiene la convocatoria sindical.

Ayer, como parte del mismo reclamo, el partido político Libres del Sur, vinculado con el peronismo, protestó frente a las oficinas centrales de la empresa Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra, por las tasas de interés que la firma cobra por los préstamos que otorga.

Argüello, Jerónimo y Sola, el triunvirato de mando de la CGT

Con pancartas contra el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, el presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, Libres del Sur reclamó por “las tasas usurarias que viene cobrando” la empresa, “de hasta el 1300%”, según indicó la agrupación en un comunicado.

“Esta situación genera niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general”, sostuvo el partido que tiene entre sus referentes a Humberto Tumini y a Silvia Saravia.

Caputo, la semana pasada, cuando fue consultado por las tasas y la posible intervención del Gobierno, señaló: “Si se están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo. Y si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, yo pensaría de este lado, ¿qué estás haciendo? Estás en el negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas”-