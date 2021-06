La chicana de Andrés Larroque y Axel Kicillof a Mauricio Macri

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque se refirió con ironía y chicanas a la frase del expresidente Mauricio Macri con Juana Viale, donde el referente de Juntos por el Cambio contó que durante su gestión, al retornar a la Quinta de Olivos cuando finalizaba las tardes, intentaba pasar tiempo con su familia y distenderse mirando series o películas en la plataforma Netflix.

Larroque, en una entrevista durante la noche de este domingo, dijo: “Estamos concentrados en trabajar, en resolver las situaciones que tenemos que enfrentar. Acá nadie mira Netflix a las siete de la tarde. Y sí se analiza el horizonte electoral, pero los análisis son genéricos, no de candidaturas, ni nombres. Por ahí en los pasillos alguno está con su rosca. Pero en las reuniones que tenemos, analizamos la situación sanitaria, económica y social”.

Andrés Larroque en C5N

“En el Frente de Todos está todo bien. Cuando nos dividimos, perdimos la elección, por un punto. Y Macri gobernó como si hubiera ganado por treinta. La enseñanza es comprender que la unidad es central parea transformar la Argentina”, dijo Larroque.

El sábado, también en una entrevista con C5N, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también usó una chicana contra Macri: “Nadie mira Netflix a las siete de la tarde”, dijo sobre su gabinete. En este sentido, aseguró que hay sectores de la oposición que emiten “mensajes para enloquecer a la gente” en medio de la pandemia de coronavirus; explicó que en los diferentes sectores de su administración “no están en una competencia para conseguir vacunas”.

“Primero dijeron que las vacunas que conseguimos eran veneno, después que no había y después que se pagaron coimas. La verdad, pensé en algún momento que en pandemia algunas cosas no se iban a hacer, pero me equivoqué. Hay sectores que quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, señaló Kicillof en el reportaje; dijo que “nadie se salva solo”, y reiteró que los fármacos que él consiga desde la gobernación para enfrentar la pandemia del coronavirus estarán a disposición de “todos los argentinos”.

LA NACION