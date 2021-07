La chicana de Fernanda Vallejos a Ricardo López Murphy: “Fue ministro y la sociedad lo echó a los 15 días”

El precandidato a diputado porteño Ricardo López Murphy se enfrentó en un intenso cruce con Fernanda Vallejos, la diputada nacional del Frente de Todos, en el programa A dos voces, por TN. “Las recetas que defiende López Murphy son las mismas que propuso cuando era ministro de la alianza y duró 15 días en el cargo”, disparó la oficialista. Y siguió: “La sociedad argentina las rechaza profundamente; por la misma razón que lo echó en 15 días, echó a Macri en 2019 y volvió el peronismo. Tenemos que volver a las cosas que sí funcionaron, porque hacen el harakiri por la pobreza, pero se resuelve con trabajo. Cuando vienen ellos lo destruyen y a nosotros nos toca apagar el incendio”.

En un debate encendido, López Murphy enfatizó que el país está “estancado desde hace 15 años”. Y Vallejos sentenció: “Eso es totalmente falso. Si usted niega las estadísticas e inventa una especia de ciencia ficción que se acomoda con su debate no se puede discutir. Respeto sus ideas, pero no podemos negar la realidad o mentir”.

“Puedo ir a los datos con toda tranquilidad, los invito a ver cómo está el ingreso per cápita hoy respecto al pasado, si del 2011 al 2015 crecimos y cuál ha sido la situación del país con este riesgo país para el futuro”, respondió el precandidato. Entonces, ante el comentario, Vallejos retrucó que debería invitar a la sociedad también a ver lo que ocurrió entre 2015 y 2019. López Murphy fue contundente: “No me hago cargo de un gobierno del que no participé, acabo de entrar a la coalición. Ahora es un frente más amplio que intenta poner freno a las políticas internas y externas que han llevado al país a esta situación”.

Para el economista el país “se ha empobrecido”. En relación a este punto, marcó que “ningún país del mundo” tiene el mismo sistema de dólares que la Argentina, con la excepción -dijo- de Venezuela y Cuba. “Cuba acaba de devaluar 2 mil y pico por ciento. Los cubanos han abandonado este sistema dual porque es un sistema loco que no lleva a ningún lugar”.

Por el contrario, Vallejos lanzó: “Nosotros no somos Venezuela, Cuba, Nicaragua ni ninguno de esos países hermanos a los que tanto se estigmatiza. Somos un país muy diferente a cualquiera de esas economías. Por un sin fin de razones hace imposible la comparación con esos países y, además, me parece desagradable hablar peyorativamente de otros países que tienen sus problemas y los tienen que resolver, como nosotros debemos resolver los nuestros”.

De todos modos, el economista reforzó esta postura y elevó al tono al decir: “Venezuela es un lago de petróleo y son más pobres que los países más pobres de África; Cuba es peor, reprimieron ferozmente a sus ciudadanos y ya ni azúcar pueden producir; y además hemos sido solidarios con una de las peores dictaduras de América Latina, que es la que está en Nicaragua, con una pareja presidencial que ha perseguido brutamente a sus opositores y los puso a todos presos para ganar las elecciones”.

“Este nivel de debate da para los memes en las redes sociales”, respondió Vallejos, quien dijo que aún no está definida su candidatura en las elecciones legislativas. Y siguió: “La Argentina tiene una tradición diplomática de no injerencia en los asuntos internos de otros países y de respeto irrestricto por el derecho de libre determinación de los pueblos, y me alegra muchísimo que así sea”.

Enojado, López Murphy preguntó: “Yo no hago chicanas, pero con los problemas de Colombia y de Chile, el Presidente se refirió al gobierno de Duque y al de Piñeira, ¿ahí no corría la no injerencia?”. “Opinar políticamente no es injerencia. Injerencia es lo que ha hecho Mauricio Macri que ha mandando armamento para colaborar con un golpe de Estado”, interrumpió ella.

Contratación de vacunas

La diputada Fernanda Vallejos destacó el manejo de la pandemia: “Se está vacunando a toda velocidad”. Sin embargo, el economista criticó las decisión “incorrecta” de la gestión; ejemplificó su postura con “las cuarentenas medievales” y puntualizó: “Se demoró en contratar a las mejores vacunas del mundo, aún hoy miembros del bloque oficialista critican a su propio gobierno por haber hecho el DNU para buscar las mejores del mundo. Creo que esa demora nos ha costado decena de miles de muertos”.

Consultado por el hecho de que Martín Tetaz calificó con un dos al Gobierno, López Murphy opinó: “Me pareció una calificación adecuada”. En ese sentido, comparó la administración de la pandemia en la Argentina con el modo en que se lidió con la situación en Uruguay. “Tenemos que mirar qué país se parece a nosotros. Lo hicimos mucho peor que ellos. La Argentina no tenía ninguna necesidad de hacerlo peor que su vecino, puede hacer lo mismo que hicieron en Chile y Uruguay sin ninguna dificultad”.

Ante ese comentario, Vallejos marcó, entre risas, cuán difícil es comparar la realidad de esos países, siendo que tienen una amplia diferencia en el número de habitantes. “Me parece poco riguroso el análisis y también poco riguroso calificar cuáles son las mejores vacunas, cuando las publicaciones científicas dan cuenta de que la performance es buena en todas”.

La diputada por el Frente de Todos remarcó que el Gobierno “salió a contratar todas vacunas que estaban disponibles”. Y señaló: “Las que no se pudieron contratar fue porque había muchas dificultades para avanzar en los contratos por parte de los laboratorios. La Argentina siempre tuvo vocación de contratar porque la prioridad era vacunar lo más rápido posible”.

Sin embargo, el precandidato que se enfrentará a María Eugenia Vidal en las elecciones legislativas porteñas de Juntos por el Cambio enfatizó que “hay una evidencia práctica que es que el propio Gobierno tuvo que corregir las leyes porque fueron esas leyes que aprobaron las que impedían obtener las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson”.

Suba del dólar, impuestos, fuga de capitales y deuda

Cuando el debate migró hacia el aspecto económico, Vallejos arremetió contra los conductores de TN por la cobertura que hicieron en torno al aumento del dólar: “A veces, tengo muchas dudas de si este bombardeo realmente contribuye con lo que necesita la Argentina. En las condiciones objetivas que tiene la economía no hay ningún motivo para pensar que puede haber una situación de inestabilidad como la que, a veces, se quiere plantear”.

En ese momento, y ante la pregunta de si habrá devaluación después de los comicios, la legisladora retrucó su crítica: “Cada vez que gobierna el peronismo y se llega a una elección o a algún momento de cierta trascendencia aparecen estos pronósticos agoreros donde parece que siempre es una catástrofe, y no se cae en ningún momento. O en todo caso, el mundo se cayó encima de la Argentina después de que nos fuimos del gobierno porque la catástrofe cambiaria que se pronosticaba entre 2014 y 2015 ocurrió entre 2016 y 2019″.

Entonces, apuntó contra los otros invitados al piso: “Vino Macri y aplicó todas las recetas de las que habló [José Luis] Espert, que probablemente Ricardo [López Murphy] comparte, o de las que propuso Martín Tetaz. Hablan de las cosas que funcionan en el mundo y, por lo menos, no funcionan en la Argentina”.

De todos modos, el representante de Republicanos Unidos disparó: “Ningún país del mundo tiene este festival de dólares, el cual produce un saqueo de los sectores productivos. Por ese saqueo se van las empresas de la Argentina y nadie invierte o crea empleo”. Y -contundente- lanzó: “Este Gobierno ha colocado la deuda más grande de la historia”. En ese sentido, el economista también cuestionó “los impuestos extravagantes” y los obstáculos que recibe el sector privado. “Así la Argentina no tiene solución”.

En otro tramo de este ida y vuelta, Vallejos señaló: “Dato mata relato: los primeros meses del año tuvimos la mejor performance de comercio exterior desde el 2014″. Además, sobre la cuestión de la moneda estadounidense lo cruzó con ironía: “Me resulta curioso escucharlo, mucho más ahora que abreva la fuerza política de Macri, hablando de dólar y más en relación al saqueo. Más saqueo en materia cambiaria que la que se produjo durante esos 4 años no hay. Fue el período con mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina”.

La diputada reforzó, además, que Macri dejó al país “estallado” y en “default”, y que ese fue el contexto en el que comenzó a transitarse la pandemia en la Argentina. “Imaginemos si hubiésemos ingresado a la pandemia con esos 90 mil millones de dólares que se fugaron alegremente durante el gobierno de Macri. ¡Qué diferente hubiera sido todo!”.

Más adelante, al hablar sobre la deuda subrayó: “Es una verdad que conocemos todos los argentinos que Macri ha contraído una deuda impagable con el FMI donde se violaron todas las normas que rigen la contratación de deuda pública en la Argentina. De hecho, está cuestionado judicialmente y esos funcionarios no pudieron verificar ni un solo acto administrativo válido para la contratación de la deuda”.

Ante el manejo económico, López Murphy destacó que “el Estado está quebrado y mendigando todos los días [con los organismos internacionales] para que le den un plazo más”. Y añadió: “Los propios miembros del Gobierno cuestionan la estrategia del Presidente y del ministro de Economía”. Además, el precandidato a diputado nacional advirtió sobre “el plan urna”, es decir, “que se desboquen de acá a las elecciones con la economía monetaria y fiscal”.

LA NACION