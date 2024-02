escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dedicó los primeros minutos de su conferencia de prensa habitual para saludar por su cumpleaños a la expresidenta Cristina Kirchner y enviarle un mensaje irónico. “Exsenadora, dos veces Presidenta de la Nación y una vez Vicepresidenta de la Nación; figura relevante si las hay de los últimos 20 años de esta decadente Argentina”, lanzó.

Y agregó, sin dar nombres: “Aprovechamos para sugerirle que cambie a algunos de sus asesores económicos, porque ayer escuchamos a uno de ellos decir que el déficit está bien y sirve para el crecimiento de los países. En esta lógica, cada vez entendemos más por qué estamos como estamos”.

La declaración del funcionario llega solo horas después de que Cristina -en el día en que cumple 71 años- se refiriera al dato del 57,4% de pobreza que dio a conocer la Universidad Católica Argentina (UCA) este fin de semana. “La verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”, afirmó la exmandataria, y sentenció: “Al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida”.

Respecto a estos mismos datos, sumado al 20,6% de inflación que registro el Indec, Adorni destacó la importancia de estar “detrás de un camino” en el que Gobierno planea “terminar con la inflación, generar crecimiento, mejorar salarios y apuntar a una Argentina distinta”. “Eso no se negocia. La Argentina barría mucha basura debajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo. Quienes pretendían que la pobreza, la inflación y las jubilaciones de un país que se rompió en varias décadas se resolvieran en 70 días, revisten falta de sentido común”, subrayó.

Por otra parte, el vocero continuó con una serie de anuncios referidos al Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello. “Capital Humano denunció irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos en la gestión anterior. Esta es la cara mas cruel de la casta política: usar el esquema de asistencia social para aprovecharse de las necesidades de la gente, de cuestiones que hacen a la vida de las personas”, expresó y detalló: “Todos los que necesiten asistencia, medicamentos y demás cuestiones, lo van a recibir. Es un tema de administración interna que vamos a volver más eficiente para eliminar cualquier acto de corrupción que pueda existir”.

Asimismo, se refirió a la desregulación de las obras sociales dispuesta en el DNU 70/2024 que regirá a partir de las próximas semanas, que prevé que los trabajadores puedan derivar sus aportes salariales obligatorios a una prepaga sin intermediación de una obra social dispuesta por el sindicato. “Durante décadas no fue así porque los obligaban a tener la obra social que los sindicatos que los nuclean elegían. Esto da más libertad, con lo que cada uno considere la mejor atención y con la posibilidad de volver a elegir cada año y no quedar preso eternamente“, expresó.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni

En esta misma línea, expresó que la orden del Presidente es que “las urgencias en asistencia social no pueden esperar”. En esto se incluyen los comedores, a los que negó que les haya dejado de llegar asistencia de parte del Estado. Y explicó: “Se eliminaron los intermediarios y los convenios vencidos, pero a todos los que asisten a personas vulnerables y cumplen con lo que Capital Humano pide los siguen asistiendo. Jamás se frenó o se pisó ninguna partida de asistencia social. El Presidente dijo es que es el único ministerio que -por asistir a los más vulnerables- tiene flexibilidad en el uso de fondos, pero no por eso tiene dinero ilimitado”.

“Tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos. Es lo que marca la realidad y la triste historia argentina de los últimos 20 años. Me puedo ir 100 años atrás si quiero y podemos justificar las crisis en el déficit fiscal, que es lo que lleva a endeudarse porque hay que cubrirlo. En este daño que le hicieron a la Argentina no vamos a participar, no nos votaron para eso y queremos terminar cueste lo que cueste”, agregó.

Finalmente, ratificó que el Gobierno está trabajando para “terminar de destrabar” el conflicto con las paritarias docentes. “Siempre recordando que los salarios docentes corren por cuenta de las provincias”, cerró.

LA NACION