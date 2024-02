escuchar

Alicia Luján Lucich -madre del presidente Javier Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina- fue internada durante la madrugada de este lunes en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, debido a un “cuadro de hipertensión”.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de la Casa Rosada, la mujer de 73 años se encuentra en observación médica mientras se le realizan los estudios correspondientes.

Por el momento, el Gobierno no emitió un parte oficial sobre la salud de Lucich, por lo que la agenda de Milei se mantiene vigente. El Presidente tiene previsto un viaje relámpago a la ciudad de Corrientes esta tarde, en el marco de la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad, que reúne a la comunidad del pensamiento liberal local. El acto -que se llevará a cabo a partir de las 19- contará con una exposición del jefe de Estado titulada “Una Argentina liberal es posible”.

La última aparición en público de la madre del Presidente había sido el pasado 10 de diciembre en la Asamblea Legislativa en el Congreso, durante el acto de asunción presidencial de su hijo.

Fátima Florez junto a los padres de Javier Milei en el Congreso de la Nación Aníbal Greco

La relación de Milei con sus padres

Durante la campaña presidencial para las elecciones generales, el entonces candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) se refirió a la “relación compleja” que mantenía con sus padres. “No son fundamentales”, afirmó durante una entrevista televisiva. “No, no me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos”, agregó.

“Me ayudaron a desarrollar un mecanismo de superación por el cual aprendí a vivir en la adversidad. Me permite soportar niveles de presión infernalmente altos”, aseveró, e indicó que no eran “fundamentales” en su vida: “La única fundamental acá es mi hermana [Karina Milei]. Tanto ella como mis perros fueron los únicos que estuvieron presentes en los peores momentos de mi vida”.

Sin embargo, pareciera que la relación se ablandó luego del triunfo de Milei en el balotaje. Durante la ceremonia de asunción del nuevo del jefe del Estado, Norberto Milei y Alicia ocuparon un lugar central y destacado en el palco central del Congreso de la Nación. Una fila atrás estaba ubicada Fátima Florez, la artista y actual pareja del Presidente.

LA NACION