La Ciudad regula los alquileres temporarios turísticos

Con la intención de garantizar una mayor seguridad tanto para los inquilinos como para los propietarios, la Legislatura de la Ciudad aprobó una normativa que brinda un nuevo marco regulatorio para los alquileres temporarios y establece una serie de obligaciones para ambas partes.

Es así que la norma crea un "Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad", en el que se deberán inscribir las unidades con destino habitacional, en su totalidad o en una parte de éstas, que sean alquiladas por un periodo mínimo de una pernoctación y de hasta tres meses.

En ese sentido, el diputado de Vamos Juntos y autor de la medida, Gonzalo Straface, explicó a LA NACIÓN que "la norma, en realidad ya existe, es la ley 4632 que regula actualmente los alquileres temporarios, y tiene algunos problemas: el primero de ellos es que solo obliga a registrar cuando se tiene más de tres unidades en un mismo inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal" y destacó que "hace extensiva esta modalidad para las plataformas digitales que son las que contienen y concentran casi el 100% de la oferta, que van a tener un plazo de un año para adecuarse".

"Respecto a los consorcios, nosotros pusimos como requisito específico que se informe al mismo que hay una unidad en alquiler temporario; que no esté prohibido en el reglamento de copropiedad y que se contrate un seguro de responsabilidad civil", añadió. Al mismo tiempo que se prohibió el alojamiento de menores de edad que no estén acompañados por sus tutores o responsables legales o no cuenten con autorización de los mismos a tal fin.

Notificar a los consorcios

También establece las obligaciones de los propietarios, quienes deberán notificar por los canales habituales de comunicación al consorcio de copropietarios de la existencia de una unidad que sea dada en alquiler temporario con fines turísticos; registrar la información de cada huésped alojado, así como el período de alojamiento; entregar al huésped un inventario del equipamiento y mobiliario, a los fines de constatar las condiciones de la unidad al momento del ingreso, en el caso en que reciba un depósito en carácter de garantía; entre otras cuestiones.

Straface también indicó que "para evitar situaciones de hotelería encubierta, cuando se tiene más del 75% de las unidades del inmueble bajo una misma marca o para alquiler temporario pasarán a regularse por la ley de hoteles" y concluyó señalando que "esto es un paso muy adelante porque el turista, que es un consumidor, va a poder alquilar una propiedad que está controlada e inscripta en un registro específico".

Por su parte las plataformas digitales como Airbnb deberán habilitar un campo para que el anfitrión informe el número de inscripción ante el nuevo registro, de cada unidad y en toda publicación o publicidad que se dé al mismo. Además prevé una serie de sanciones para quienes incumplan la normativa, las cuales van desde apercibimientos hasta suspensiones y bajas en el registro.

Sobre esa misma línea, el radical y legislador de Evolución, Marcelo Guouman, manifestó que "en un mundo de creciente utilización de plataformas de intermediación digital como Airbnb, Rappi y Glovo, el Estado debe fijar pautas acordes a los tiempos vigentes; y abrir el debate sobre estas modalidades de oferta y demanda de servicios es un desafío que debe profundizarse". Aseveró que "la creación del registro, en el caso de alquileres temporales turísticos, permitirá transparencia, acceso a la información y mayores condiciones de seguridad para el anfitrión y para el huésped. No obstante, debería diferenciarse para los estudiantes con fines universitarios que llegan a nuestra Ciudad y hacen utilización de esta modalidad".

Mientras que el kirchnerista Javier Andrade advirtió que esta medida encarecerá los precios de los alquileres y advirtió que podría profundizar la crisis habitacional en el distrito. "El alquiler temporario representa casi un 40% de la oferta actual", añadió y sentenció que "hay una facilidad para aquellas personas que no tienen garantías para alquilar porque, si bien, paga más caro, resuelve su problema de vivienda por lo menos por un plazo de 12 meses".