Las tropas digitales libertarias se mantuvieron distantes en la defensa de Adorni

Desde el inicio de las revelaciones en torno a los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei fue quien ejerció su más fuerte defensa. Lo hizo tanto con gestos públicos, como un abrazo en el acto por el aniversario de la Guerra de las Malvinas, como a través de una férrea posición en las redes sociales. Fue en el escenario digital donde quedó en evidencia la diferencia entre el protagonismo presidencial en apoyo a Adorni y el silencio de la tropa libertaria.

Los gestos públicos del mandatario tuvieron un paralelo en su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien al igual que el mandatario fue seguida luego por mensajes de ministros que también salieron al rescate de Adorni.

“La comunidad digital libertaria fue la gran ausente en la conversación sobre los escándalos”, consigna un informe de la consultora Ad Hoc, que será presentado este martes y entre cuyos datos figura que a lo largo del mes de marzo hubo 2.765.000 menciones sobre las revelaciones que salpican a Adorni.

El análisis se completa con un dato extra respecto de lo que sucedió con el jefe de Gabinete en las redes. En el caso de Adorni la defensa fue netamente política, con Milei como protagonista, que “se involucró personalmente para sostener a su funcionario, pero sin su comunidad detrás”, concluye el informe.

También subraya que, a lo largo de las últimas 4 semanas, Adorni no logró salir del centro de la escena pública.

Para entender la magnitud de la ausencia de la comunidad libertaria, Ad Hoc comparó con la participación en la apertura de sesiones extraordinarias, apenas una semana antes del primer escándalo que sacudió a Adorni. “En este caso, la coordinación del mensaje y del apoyo al presidente fue mayor que durante los escándalos”, detalla el informe.

“El dato más sobresaliente es la presencia de Milei”, señaló Lucas Raffo, consultor político de Ad Hoc, sobre la defensa a Adorni en redes.

El experto agrega que esa “defensa más política” estuvo también acompañada por la presencia de los apoyos virtuales de los ministros al jefe de Gabinete. Por el contrario, con respecto a otras cuentas más representativas de la comunidad libertaria, el informe sostiene que mostraron un movimiento “sin intensidad”.

“Hicieron una defensa tangencial, dice ‘cuestionan a Adorni, pero no están hablando de esto u esto otro’, no es una defensa abierta”, apuntó Diego Corvalán de Monitor Digital que también registró una alta cifra de menciones a Adorni desde el inicio del caso, cuatro semanas atrás.

De esta manera, la discusión en redes se vio muy poco o fue prácticamente nulo el protagonismo de cuentas representativas del universo libertario entre las que sobresalen algunas como las de Daniel Parisini, “el Gordo Dan” o la de Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia. En especial en contraposición a otros episodios. Ambos dependen de la huestes “celestiales” del asesor Santiago Caputo.

Las alusiones que hubo en general apuntaron como defensa un ataque a la prensa que cubre el caso, una constante en el esquema libertario.

AHORA YA LE MANDARON DIRECTAMENTE QUE TODO EL COUNTRY ES DE ADORNI AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAA



YA ESTÁ MUCHACHOS pic.twitter.com/4XbRVdhw2u — DAN (@GordoDan_) April 2, 2026

Principal referente del área digital, el sector de Caputo no fue consultado inicialmente para intervenir en la estrategia comunicacional del caso de Adorni, pero hubo colaboración después. Y cerca suyo también aludieron a los primeros tuits con los que se buscó apoyar a Adorni.

Quienes conocen de cerca el mundo virtual libertario defendieron la decisión de esgrimir solo algunos apoyos y no salir de lleno a defenderlo.

“Salir a defenderlo era contraproducente; la defensa daba más bronca”, describió un libertario que advirtió que en el termómetro permanente del estado de la opinión pública que son las redes, “quedaba en claro que la gente no quería esa defensa”.

Incluso ponían de ejemplos que antes los primeros mensajes de apoyo que hubo, los comentarios “eran peores” y por ende, entendían que era mejor no escalar el tema. Dejaban así de lado diferencias que pudieran haber entre el sector de Caputo y el de Karina Milei, que integra Adorni.

“Santiago es una de las personas que más respaldan a Manuel”, es la respuesta que se repite desde que comenzó el caso. En ese punto coinciden ambas terminales.

Cronología de revelaciones

Adorni quedó en el centro de la escena el 8 de marzo último, cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Nueva York en el avión oficial. A eso se le sumó que al día siguiente el periodista Carlos Pagni reveló que el jefe de ministros y su familia habrían viajdo a Punta del Este, en avión privado. Lo que quedó evidenciado tres días después, cuando se vio un video del momento, en el que Adorni, además, estaba acompañado por su amigo y contratado de la TV Pública Marcelo Grandio.

Por el hecho fue denunciado ante la justicia por posibles dádivas y a eso se sumó una presentación por presunto enriquecimiento ilícito. LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Por la adquisición de las propiedades declarará la escribana del matrimonio, Adriana Mónica Nechevenko. Será este miércoles frente al fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no adelantan esa presentación ni ofrecen comprobantes de los gastos bajo sospecha. Ante la repregunta de este medio sobre por qué no se presenta la declaración jurada, cerca del funcionario insistieron: “Porque el plazo vence el 31 de mayo”.