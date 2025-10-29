La clave del éxito de Milei, el “peronismo sin candidato” y el futuro de Santiago Caputo: las frases más destacadas de LA NACION +cerca

El ciclo LA NACION +cerca estrenó un nuevo video podcast con una charla imperdible sobre la Argentina poselectoral. Entrevistado por José Del Rio, Carlos Pagni analizó el éxito de Javier Milei, el impacto de la boleta única y los desafíos con miras al 2027 que enfrentan el Gobierno y la oposición, entre muchos otros temas.

La clave del éxito de Milei

Carlos Pagni y Jose Del Rio en LA NACION +cerca Ricardo Pristupluk

es que vio que el tema era la inflación, que es una enfermedad anacrónica, como tener tuberculosis. Es una enfermedad para la que la humanidad ya encontró la cura y un mal que distintos equipos políticos no pudieron resolver”. “Vemos que hay un líder que tiene la capacidad de trasladarle a desconocidos su propia luz, porque ganaron en las provincias gente absolutamente ignota (...) Sin embargo, ninguna fuerza política puede depender solamente de la imagen del líder, y esa es una gran incógnita para lo que viene”.

y, en todo caso, de los Menem”. "[Milei] adquiere una fuerza en las cámaras que no tenía, aunque sigue estando en minoría. Esta elección le da mucha más facilidad de alcanzar el quorum propio, porque los diputados y senadores te ayudan también según vean tu expectativa de poder".

El escenario político con miras a 2027

Carlos Pagni y Jose del Rio en LA NACION +cerca Ricardo Pristupluk

para el 2027. Es un peronismo que tiene un horizonte muy brumoso enfrente, probablemente con una discusión que se abra por la conducción del partido, que es la conducción de Cristina [Fernández de Kirchner]. Esto también le da Milei una fuerza especial”. “La sociedad, cuando pescás el tema principal, te perdona todo lo demás. Hay una especie de pacto mafioso donde, si vos me das buenas prestaciones, prestaciones agradables, yo no pregunto por todo lo demás”.

“Si por combatir la inflación llevo la tasa de interés al 75% real y vuelvo imposible el financiamiento de las empresas argentinas, sobre todo de las Pymes, me voy a encontrar con un problema en el camino. Ese problema probablemente genere un candidato para el 2027″.

La revolución de la boleta única y la necesidad de un “giro autocrítico” del Presidente

Carlos Pagni y Jose del Rio en LA NACION +cerca Ricardo Pristupluk

, porque priva al peronismo de su gran joya, que es el aparato territorial del conurbano”. “Para que haya inversión tenés que mostrar una racionalidad que no te la dan los votos ni te la da haber ganado la elección: es posterior. Eso no está dado. Puede suceder también que los mercados festejen un veranito y en abril nos encontremos de nuevo con un gobierno con muchísimas dificultades para entender hacia dónde va”.

“Es muy importante si hay un giro autocrítico en [Javier] Milei o si la elección le da una inyección de autocomplacencia que lo vuelve a meter en problemas”.

Periodismo y democracia

Carlos Pagni y Jose del Rio en LA NACION +cerca Ricardo Pristupluk

“Una condición básica de la actividad laboral, pero sobre todo del periodismo, es que la urgencia te releva de pensar. Le diría al Carlos que recién arrancaba: ‘pensá más, detenete más a reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre la calidad de lo que hacés, y estudiá más’”.

; que la verdad es una construcción colectiva, conjunta (...) El sistema prevé el acuerdo y, por lo tanto, prevé el diálogo". “Los métodos para obtener el poder, que son estos de confrontación y polarización —todo lo bueno es mío, todo lo malo es tuyo—, te pueden servir para gobernar, pero después, cuando tenés que sacar leyes en el Congreso, no te sirvió. Esto es una experiencia que Milei tiene que aprender”.

La astucia de Milei y sus desafíos futuros

Carlos Pagni y Jose del Rio en LA NACION +cerca Ricardo Pristupluk