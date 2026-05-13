La Casación rechazó la apelación que Claudio Tapia y la AFA habían presentado a destiempo en la causa por evasión

La Cámara de Casación Penal denegó un recurso presentado por la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y declaró desierta la apelación que, de manera insólita, la entidad rectora del fútbol y su titular habían presentado a destiempo para intentar revertir sus procesamientos en la causa iniciada por la ARCA por apropiación de aportes previsionales de trabajadores del organismo.

De esta manera, el procesamiento de Tapia y la AFA quedaría firme y se despeja el camino hacia el juicio oral en el expediente iniciado por el gobierno de Javier Milei.

“La inasistencia del recurrente a la audiencia dispuesta en los términos del art. 454 del C.P.P.N., y la falta de presentación por parte del mismo de un memorial sustitutivo de la audiencia oral, es asimilable a una deserción del recurso de apelación”, consideró la Casación, en un fallo firmado por el camarista Gustavo Hornos.

“Este Tribunal ha establecido que el cumplimiento de los términos, las formas y los modos previstos por el ordenamiento procesal constituyen una garantía para las partes, por lo tanto, al exigirse estrictamente el respeto de aquellos, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio”, agregó.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico había declarado desierto el recurso de apelación de Tapia y de la AFA luego de que estos no se presentaran a la audiencia del 24 de abril, donde estaba previsto que presentaran personalmente o por escrito sus argumentos.

El abogado defensor de la AFA y de Tapia se presentó el 28 de abril, cuatro días después, para pedir una nueva fecha de audiencia o más plazo.

Roberto Hornos y Carolina Robiglio Archivo

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, con la firma de Roberto Hornos y Carolina Robiglio, rechazó ese planteo, por lo que Tapia y la AFA presentaron un recurso ante la Casación Penal, que hoy lo rechazó.

Los camaristas ahora podrán resolver si confirman el procesamiento con respecto al resto de los acusados que sí se presentaron en la audiencia o quienes pidieron una postergación. Pero ya no tiene más que decir con respecto a Tapia y a la AFA, explicaron fuentes judiciales

El juez Diego Amarante

Si el procesamiento queda firme, habilita al juez de primera instancia Diego Amarante a avanzar con la elevación a juicio del caso con respecto a todos los abarcados por esa decisión.

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron procesados por la retención indebida de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

El juez Amarante dictó un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de cada uno y les prohibió salir del país.

La investigación se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la AFA había omitido depositar los importes que ella misma había percibido en su carácter de agente de retención.