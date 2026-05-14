Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que fue al Congreso con un Tesla Cybertruck

“Abogado y deportista”. Así se autodefine el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar, quien se volvió viral en las últimas horas luego de asistir al Congreso con una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, valuada en el país en más de 250 mil dólares.

El legislador es jujeño y llegó al Congreso en diciembre de 2023, después de que el presidente Javier Milei ganara las elecciones presidenciales. Opositor a la gestión de Carlos Sadir, heredero del radical Gerardo Morales, busca posicionarse en la disputa por la gobernación en 2027.

Es también un empresario ligado al sector de la salud en la provincia del norte, administra clínicas y obras sociales privadas; también participa de un negocio familiar: el manejo del sanatorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy.

Una de las fotografías practicando motociclismo

Además, es aficionado al motociclismo, tal como muestra en sus redes sociales, en donde se lo puede ver participando de distintas competencias, como el Campeonato Enduro o el Salteño-Jujeño 2026.

Carrera política

Actualmente, el legislador responde al sector de LLA que comanda la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En el arco libertario suelen ubicarlo como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, cercano al asesor Santiago Caputo.

Antes de que se sumara a LLA y se convirtiera en un actor influyente del tablero partidario en Jujuy, Quintar pasó por las filas del PJ. Incluso fue candidato a legislador provincial en las elecciones locales del 2021. Ocupó el décimo primer lugar de la lista del sector que lideraba Rubén Rivarola.

En sus redes muestra un continuo apoyo al gobierno de Milei, con posteos e imágenes en alusión a las medidas implementadas por la administración libertaria y a su propio trabajo en el Congreso. También publica fotografías dentro de la Cámara baja con distintos personajes políticos; uno de ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien definió como “su amigo”.

Quintar con Martín Menem Instagram

Escándalo con el Tesla

Este miércoles, Quintar asistió al Congreso a bordo de su Tesla Cybertruck. “No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando”, aseguró a LA NACION.

En Estados Unidos una Cybertruck se consigue por 69.990 dólares, mientras que las opciones más avanzadas, como la Cyberbeast, el modelo más caro de la pick up, se acerca a los US$100 mil. En la Argentina no es posible adquirir un Tesla en una concesionaria, ya que la firma no tiene una representación oficial en el país. Debido a esto, Quintar debió pagar más para importarlo.

Sin embargo, allegados al legislador aseguraron a LA NACION que el libertario compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126.000 dólares. Lo importó y puso a su nombre. “Es su vehículo personal”, indicaron.

Manuel Quintar, junto a su camioneta eléctrica Tesla

Quintar ironizó sobre la polémica que generó el hecho en sus redes. “Llanto radikal en 3,2,1... Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”, escribió en una foto en la que posó junto a su automóvil tuneado con el logo del águila que simboliza a LLA.

En el entorno del diputado le quitaron relevancia al hecho de que haya ido al Congreso en un vehículo de lujo. No obstante, otros integrantes del elenco oficial se notaron incómodos y marcaron que es momento de dar señales de austeridad, sobre todo, porque el Gobierno sufre hace dos meses un desgaste ante la opinión pública por el caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

Además, el Gobierno aplicó esta semana un recorte de casi $2,5 billones en el gasto presupuestado para este año, con la intención de garantizar el superávit fiscal acordado con el FMI. La poda incluyó áreas sensibles como la educación y la salud. También se vieron afectados los programas de prevención del cáncer, los fondos para el Incucai y para el Instituto Malbrán.