La Comisión Europea felicitó a Milei por ser “el primero” en cumplir los requisitos para el acuerdo entre el Mercosur y la UE

Con tono inusualmente coloquial, y en el día después del sorpresivo regreso del gendarme Nahuel Gallo junto a dirigentes de la AFA y luego de 500 días secuestrado por el régimen chavista, el gobierno de Javier Milei y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno recibieron buenas noticias desde Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen felicitó por carta al presidente Milei por ser “la primera nación” del bloque sudamericano en finalizar los trámites legales para validar el acuerdo UE-Mercosur. Para la Casa Rosada y el Palacio San Martín, la misiva deja en claro que fue Argentina, y no el Uruguay del presidente Yamandú Orsi (que aprobó el acuerdo unas horas antes en su parlamento), la que cumplió primero los requisitos para acceder a los beneficios del acuerdo.

“Querido Javier, quería extender mis felicitaciones, siguiendo la comunicación del ministro Quirno a la Unión Europea, sobre la ratificación de procedimientos para el acuerdo UE-Mercosur”, inicia la carta, a la que accedió LA NACION de fuentes europeas. Y tal vez en el párrafo más festejado por el Gobierno, Von der Leyen afirma: “Es un gran logro que Argentina se haya convertido el primer país del Mercosur en completar el proceso de ratificación nacional llegando con todos los requerimientos formales para la aplicación”. También califica el proceso de “un gran paso hacia adelante” y agrega: “creo que tu liderazgo está llevando adelante este proceso de manera rápida y exitosa”.

En otro de los cinco párrafos de la carta, a la que accedió LA NACION, Von der Leyen (que se encontró con Milei durante la firma del acuerdo, hace poco más de un mes, en Asunción), afirma que “la comisión ahora procederá a poner en marcha los procedimientos necesarios para aplicar provisionalmente al acuerdo y asegurarse de que las dos partes van a poder tomar los beneficios del acuerdo en su etapa inicial”. El mensaje cierra con su agradecimiento “de tener socios como usted para trabajar juntos en objetivos y ambiciones compartidas”.

La semana pasada, el Gobierno hizo su máximo esfuerzo para para poder ser el primer país en ratificar el acuerdo UE-Mercosur. Con la información de que Uruguay aprobaría el jueves el acuerdo, el oficialismo adelantó para ese mismo día el debate en el Senado. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich llegó incluso a pedirle a los senadores de la oposición que insertaran sus discursos para aprobar el acuerdo lo antes posible, con el canciller Pablo Quirno observando la escena desde uno de los palcos de la Cámara alta. Uruguay, de todos modos, les ganó de mano y aprobó el acuerdo unas horas antes.

El Gobierno, no obstante, se movió rápido nuevamente: con la firma del propio presidente Milei, fue el primer país en promulgar la ley, suficiente (según aclararon en aquel momento) para ubicarse en la primera fila para recibir los beneficios económicos del flamante acuerdo. “Uruguay lo aprobó, pero le faltaron varios pasos que nosotros sí dimos”, expresaron fuentes oficiales al tanto de las últimas novedades. Brasil, en tanto, avanzó pero aún no terminó con la aprobación parlamentaria del acuerdo en ambas cámaras, al igual que Paraguay y Bolivia, algo más retrasados en sus respectivos trámites legislativos.

Por el lado europeo, y debido a disidencias internas, el Parlamento de la UE frenó en el pasado enero la aplicación del acuerdo, y lo remitió a la Justicia europea para que analice su validez jurídica. Pero la Comisión Europea estableció, hace tres días, que el acuerdo regía de manera provisional.