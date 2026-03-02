Incómodo por la participación de la AFA, el Gobierno defendió a Quirno y Bullrich, excluidos de la liberación del gendarme Gallo

“Espectacular, espectacular, es una gran noticia que haya sido liberado”, afirmó, al pasar y con una media sonrisa el canciller Pablo Quirno cuando un cronista de sitio Andino le preguntó, en los pasillos del Congreso, por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, conocida horas antes del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Quirno, que volvió a aparecer, de madrugada, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora Patricia Bullich en el aeropuerto de Ezeiza para dar la bienvenida oficial a Gallo, quedó en el centro de las críticas de la oposición, acusado de “entorpecer” las gestiones para su liberación.

No obstante, desde la Casa Rosada defendieron su gestión, y también las de Bullrich y Monteoliva, para dar con el paradero de Gallo, pese a que pasaron meses sin recibir señales de su vida.

Gallo al bajar del avión de la AFA que lo trajo de regreso al país HANDOUT - X account of Argentina's Senator

El gendarme llegó al país poco antes de las cinco de la mañana en un avión privado junto a Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la AFA, y Luciano Nakis, prosecretario de la entidad, dos dirigentes que responden sin medias tintas al enemigo declarado del Gobierno, Claudio “Chiqui” Tapia.

Horas después del regreso de Gallo, que según fuentes oficiales permanecerá en la sede de Gendarmería por unos días, desde el Gobierno intentaron relativizar el triunfo de Tapia, quien gracias a sus contactos con el futbol venezolano –su presidente, Jorge Giménez, tiene un vínculo fuerte con “Chiqui” y fue según distintas fuentes el nexo con el gobierno de Delcy Rodríguez-consiguió viabilizar el retorno de Gallo, sin pasar por los canales oficiales.

“Ni Quirno ni (Patricia) Bullrich podían hacer más de lo que hicieron. Todo lo que había que hacer, se hizo en los foros internacionales. Además, Pablo asumió en la Cancillería hace pocos meses”, razonaban desde un importante despacho oficial. Mientras agradecían la colaboración de Italia y Estados Unidos, el enojo, claro, estaba puesto en la AFA, a cuyos dirigentes el Gobierno amenaza con demandar ante la Justicia por las negociaciones subterráneas con el chavismo que condujeron a la liberación de Gallo.

De todos modos, el jefe de gabinete Manuel Adorni reconoció hoy en declaraciones radiales que los venezonalos no le entregarían a Gallo al Gobierno, dada la enemistad manifiesta entre Javer Milei y el régimen que, hasta el 3 de enero, encabezaba Nicolás Maduro, capturado y hoy detenido en Estados Unidos. La sintonía de otros actores con el chavismo pudo resolver lo que ni la diplomacia ni los responsables de la seguridad nacional estuvieron en condiciones de conseguir.

¿Se enteraron por el tuit de la AFA? “Teníamos información de que iba a ocurrir”, explicaron desde la Casa Rosada, reconociendo que no participaron del proceso final, que también excluyó a la familia de Gallo: su madre Grisela Herrera y su hermano Kevin, por un lado, y su pareja María Alexandra Gómez, por el otro.

La presidenta interina Delcy Rodríguez y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, en el Palacio de Miraflores en Caracas Ariana Cubillos - AP

Dos de los contactos argentinos que el chavismo utilizó para liberar a Gallo coincidieron ante LA NACION en que, aún disminuido luego de la intervención del gobierno de Donald Trump, el régimen buscó “una manera de sacarse de encima a Gallo, que ya los complicaba, sin darle el triunfo político al Gobierno o a los opositores venezolanos”.

Cerca de la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, también se respiraba insatisfacción. “Entre mafiosos se entienden”, afirmó una fuente de la oposición venezolana, en referencia crítica a Tapia y el régimen de Delcy Rodríguez, que negociaron la liberación del gendarme, de 34 años.

Las mismas fuentes agregaron que el Gobierno “nunca envió a Caracas un cable oficial pidiendo por la liberación de Gallo”. Y que cuando la presidenta interina Delcy Rodríguez expresó su deseo de enviar a Gallo a Buenos Aires en un avión venezolano, Argentina lo rechazó, y por eso cuajó la posibilidad de utilizar al avión en el que llegarían los dos dirigentes de la AFA, en teoría para la inauguración de un centro de alto rendimiento deportivo.

Claudio "Chiqui" Tapia IG

Tapia, como se sabe, pidió permiso para viajar a Caracas en ese mismo avión, pero la Justicia le negó la autorización para salir del país. Desde la Cancillería evitaron dar a este diario una respuesta a esas acusaciones.

Tampoco prosperó una iniciativa de última hora para que la madre y el hermano de Gallo viajaran a Venezuela a rescatarlo. “Pedían demasiadas cosas”, contó uno de los intermediarios de la operación, entre quienes se autoincluyó, públicamente, la diputada nacional ex libertaria Marcela Pagano.

Los familiares del gendarme llegaron a Ezeiza acompañados por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien el Gobierno le pidió estar en la foto de la bienvenida. “Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros. Lo demás son cuestiones de vigésimo quinto orden. Lo que me importa es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros en Argentina”, dijo anoche el Presidente en una entrevista por LN+, luego de su discurso.

Enterado de la novedad el domingo, por boca del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el propio Quirno, el Presidente prefirió no cargar las tintas en sus funcionarios, aunque no mencionó a Gallo ni a su liberación en su explosivo discurso en el Congreso. Bullrich y Monteoliva, en tanto, difundieron un video de menos de un minuto con la llegada de Gallo, en el que la ex ministra de Seguridad se lleva las mejores imágenes y Quirno aparece en un segundo plano. Noticia incómoda para el Gobierno, que cerró filas en defensa de sus funcionarios.