Acuerdo UE-Mercosur: la trastienda del intento frustrado del Gobierno en el Senado para ganarle a Uruguay

La jefa del bloque de LLA intentó acelerar la instancia de votación en la Cámara alta, pero no evitó que la Argentina quedara relegada por el país vecino; la Casa Rosada encuentra consuelo en un detalle administrativo

Delfina Celichini
Patricia Bullrich, jefa de senadores de LLA, no pudo quedarse con un triunfo simbólico
Patricia Bullrich, jefa de senadores de LLA, no pudo quedarse con un triunfo simbólicoFabián Marelli

Fueron muchos los ajustes que el oficialismo hizo para poder ser el primer país en ratificar el acuerdo UE-Mercosur. Los últimos y más desesperados intentos, en pleno recinto, los protagonizó Patricia Bullrich. De cerca la seguía el canciller Pablo Quirno, quien desde los palcos del Senado aguardaba el resultado final.

Pese a las maniobras de la jefa de los libertarios en el Senado, Uruguay ganó la pulseada. El Gobierno, no obstante, encuentra consuelo en un detalle técnico. Por lo tanto, aún se ilusiona con aventajar a los uruguayos.

La senadora Patricia Bullrich dialoga, en el palco, con el canciller Pablo Quirno
La senadora Patricia Bullrich dialoga, en el palco, con el canciller Pablo QuirnoFabián Marelli

La sucesión de hechos marca el apuro de la Casa Rosada para conseguir el aval al trato entre la UE y el Mercosur. Es que mientras Bullrich intentaba convencer al resto de los bloques de acotar discursos, Uruguay debatía en su propia Cámara de Representantes el acuerdo y arañaba la ratificación. Se la vio ir de una banca a la otra con la misma súplica: que los legisladores inserten su discurso por escrito en la versión taquigráfica y eludan la disertación a viva voz para evitar dilaciones y votar cuanto antes. En el peor de los casos, que el discurso sea acotado.

Para lograr su cometido, Bullrich se acodó a la banca de José Mayans, jefe del PJ, con el objetivo de convencerlo de la importancia de limitar las exposiciones. También abordó a Eduardo Vischi, de la UCR, que comanda una tropa de diez senadores.

La senadora Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares. Congreso
La senadora Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares. CongresoFabieán Marelli

En un guiño al oficialismo, el radical Maximiliano Abad propuso votar antes de completar la lista de oradores para lograr el efecto simbólico buscado por Javier Milei. Lo cruzó Mayans desde el ala opuesta del recinto. “Hay una violación flagrante de todo el sistema y no estamos dispuestos a aceptarlo”, lanzó.

Tras la intervención de Bartolomé Abdala, en ese momento al mando del recinto, Mayans selló la discusión con una chicana. “No se puede hacer cualquier cosa. Yo le puedo votar acá que se baje el pantalón y usted ¿se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría? ¿o que se quede desnudo ahí en la banca? Acá hay una metodología y no se puede proponer cualquier cosa. En todo caso bájense ustedes de la oratoria si no quieren fundamentar".

Lo respaldó Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). “Vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden cercenarnos la palabra. Es un atropello dejarnos sin la posibilidad de justificar lo que vamos a votar”, lanzó la mendocina.

En esta instancia el oficialismo ya se había resignado a perder. Pocos minutos después, la Cancillería uruguaya hacía circular su logro en redes. Los libertarios, que se habían comprometido a acotar sus intervenciones, se tomaron todo el tiempo permitido para hablar. Quirno, en tanto, se retiró brevemente del recinto y volvió a aparecer minutos después.

El oficialismo ya había cambiado los temas de las sesiones previstas para esta semana. El acuerdo UE-Mercosur se iba a discutir el viernes, pero lo pasaron para el jueves cuando se enteraron de la agenda uruguaya.

El consuelo del Gobierno

Pese al revés legislativo, el Gobierno no asume aún la derrota. “Lo que vale es la promulgación”, se escuchó repetir a los referentes del oficialismo.

El canciller Pablo Quirno, durante el debate en el Senado
El canciller Pablo Quirno, durante el debate en el SenadoFabián Marelli

De hecho, pasadas las 18, Quirno informó que Milei ya había firmado el decreto para promulgar la ley que avala el pacto con el Mercosur. “Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”, remarcó el canciller.

Tras su ratificación -por 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención- Abdala se apresuró a hacer las diligencias administrativas para girarlo sin demoras al Poder Ejecutivo. Ahora la carrera es por ser el primer país en enviarlo a Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. “Uruguay tiene un proceso más lento”, señalaba con ilusión un legislador libertario.

Pero en redes, donde La Libertad Avanza libra su batalla cultural y simbólica, el Gobierno ya perdió. La cuenta oficial del Mercosur dio por victorioso al Uruguay.

Por Delfina Celichini
