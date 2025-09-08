La comisión investigadora del caso $LIBRA se activa y presiona a Milei

La comisión investigadora del caso $LIBRA, que preside el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se activará mañana en el Congreso con la citación a declarar del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación Florencia Zicavo, una unidad creada en el ámbito de la OA para investigar si hubo o no estafa con la promoción de la criptomoneda.

Ferraro aprovechó la puesta en marcha de la comisión para enviarle un mensaje al presidente Javier Milei. “Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, planteó el legislador que responde a Elisa Carrió.

Y agregó: “Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde. Solo así el Congreso podrá ejercer, de manera efectiva, la tarea de contralor que le otorga nuestra Constitución”.

Los llamados a Melik y Zicavo son parte de más de una decena de citaciones que activaron los opositores que integran la comisión. Entre ellas, se destaca la convocatoria a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia que aparece mencionada en la causa por haber habilitado el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda que finalizó en una presunta estafa. De no concurrir a la comisión a prestar testimonio, los opositores requerirán auxilio a la Justicia para que comparezca por la fuerza pública.

La semana pasada, en la primera reunión que se celebró bajo la presidencia de Ferraro, la comisión investigadora, con la decisión mayoritaria de la oposición, dispuso también citar a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy, empresarios del mundo cripto que actuaron de nexo entre el Presidente y los creadores de la criptomoneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol). Además, se convocará al vocero presidencial Manuel Adorni; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y cercano a Terrones Godoy.

Asimismo, los 14 diputados opositores que integran la comisión resolvieron enviarleun cuestionario al presidente Mileipara que responda en el transcurso de los próximos días hábiles.