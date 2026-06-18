La Corte dejó firme la condena por homicidio contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, el conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que murieron Manuel Storani, el hijo de 14 años del líder radical Federico Storani, y su madre, en marzo de 2016.

Su detención se había dispuesto para el momento en que el fallo quedara firme, lo que ocurrió ahora, por lo que el tribunal que impuso la condena deberá dictar la captura del timonel de la embarcación y enviarlo a la cárcel.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada. Con este fallo, la condena quedó firme.

Según la causa, el 31 de marzo de 2016, a la medianoche, Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre, Ángeles, y otras cuatro personas a bordo de la lancha Mad II por el Canal Vinculación, en Tigre.

Sorpresivamente, sin luces, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Pablo Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y un amigo más.

No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad. El golpe se produjo en el medio de la Mad II, justo sobre la banda en la que estaban Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo con declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”.

Federico Stornani, el día que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Isidro condenó a Pablo Torres Lacal telam-14399

Los resultados toxicológicos dieron cero alcohol, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. El choque se produjo cuando estaban yendo a un bar en el Delta.

El juicio a Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada.

Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles que decían: “Justicia por Manu”. La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

El comienzo del juicio por la muerte Manuel Storani y su madre Gonzalo Colini

A fines de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja, pero el máximo tribunal desestimó el pedido.