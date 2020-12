El fallo de la Corte dejó firme los sobreseimientos de periodistas y ex agentes de inteligencia

22 de diciembre de 2020 • 17:00

La Corte Suprema dejó firme los sobreseimientos de un grupo de periodistas y exagentes de inteligencia acusados de espionaje contra funcionarios kirchneristas en un episodio ocurrido en 2007.

En esta causa la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había procesado en 2012 al ex titular de la agencia de inteligencia Juan Baustista Yofre, a Pablo Alfredo Carpintero y a Héctor Guillermo Alderete por los delitos de asociación ilícita y espionaje. Y había procesado también a los periodistas Carlos Pagni, Edgard Walter Mainhard, Roberto Angel García, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes, acusados del delito de encubrimiento.

Pero luego, la jueza había anulado ese fallo. El asunto llegó en apelación a la Corte que dejó firme los sobreseimientos.

Entre los damnificados de esa supuesta maniobra aparecían Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete, el excanciller Jorge Taiana y la exministra de Seguridad Nilda Garré, entre otros.

Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de San Martín, pero en diciembre de 2015, la jueza anuló el caso a partir de una presentación que realizó "Tata" Yofre. A esa altura, la Sala III de la Cámara de Casación ya tenía la causa y debía expedirse.

El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi, sostuvo que si bien se comprobó que hubo mails intervenidos ilegalmente, no se trataba de una violación de secretos de Estado porque los correos no contenían información reservada. Y además, la violación de mails es un delito de instancia privada, es decir, deben iniciar una causa los damnificados y no lo hicieron.

En ese fallo, los jueces criticaron a Arroyo por anular la causa cuando el expediente no estaba en su poder y defendieron la libertad de prensa y la protección de la fuente de información que tienen los periodistas.

La causa estaba en la Corte Suprema, que dejó firme -con la firma de todos los ministros- los sobreseimientos para todos los imputados.

