La Corte envió a la Procuración la demanda de la oposición formoseña contra la reelección de Gildo Insfrán

La Corte Suprema envió hoy a la Procuración la demanda que la oposición formoseña presentó para frenar una nueva reelección de Gildo Insfrán, que lleva 28 años como gobernador y anunció que buscará un nuevo mandato.

La Procuración deberá dictaminar sobre la competencia y decir si, a su juicio, corresponde o no que el máximo tribunal tome el caso. Lo que opine no es vinculante. De hecho, la procuradora Laura Monti había dicho que la Corte no tenía que intervenir en los casos de Tucumán y San Juan, en los que, no obstante, el tribunal intervino, dictó medidas cautelares y suspendió las elecciones a gobernador.

La resolución de la Corte de este miércoles es muy breve y ordena: “Con el objeto de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”.

La presentación para frenar una nueva reelección de Insfrán la realizó el diputado nacional y principal referente de la oposición en Formosa, Fernando Carbajal, que pidió que se suspendan las elecciones a gobernador del 25 de junio próximo.

Carbajal pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el artículo 132 de la Constitución provincial, reformada por Insfrán en 2003, que permite la reelección del gobernador sin ponerle límites.

Los jueces de la Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda Marcelo Manera - LA NACION

A través del abogado Carlos Lee, Carbajal realizó una presentación online solicitándole a la Corte Suprema “una acción meramente declarativa de certeza e inconstitucionalidad”. Su argumento principal es que la perpetuación en el poder de Insfrán viola los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, que garantizan un gobierno provincial en base a los principios republicanos y la alternancia, afirma Carbajal. Esos artículos fueron invocados por la Corte Suprema en los fallos que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán.

El diputado provincial es el referente principal del Frente Amplio, que aglutina a radicales, dirigentes de Pro, desarrollistas, peronistas disidentes e independientes en un gran espacio “anti-gildista”.

La reacción de Insfrán

“Yo quiero competir, ellos son los que se están prendiendo a ver qué van a hacer el 21 [de mayo] para ir a la Corte. Creo que hasta están pensando en decirle a la Corte por qué no pone en su fallo que Gildo no puede ser candidato y el gobernador de Formosa tiene que ser fulano de tal”, señaló el gobernador. “Ellos están acostumbrados a los golpes de Estado”, afirmó Insfrán. De todas formas, el gobernador ya ha acatado otros fallos de la Corte Suprema contra políticas que eran importantes para el formoseño. La última vez fue durante la pandemia, cuando un fallo del máximo tribunal nacional obligó a Insfrán a dejar entrar a unos 8000 varados en un plazo máximo de 15 días, medida que el formoseño acató.

