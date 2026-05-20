Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Villarruel por sus vínculos con funcionarios kirchneristas

En una escalada de la interna que se vive desde hace tiempo en La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel y cuestionó las reuniones que mantuvo la vicepresidenta con funcionarios y gobernadores kirchneristas durante sus visitas a distintas provincias del territorio nacional.

“Ver a Villarruel riéndose con [José] Mayans y quedándose a dormir en la casa de [Gildo] Insfrán nos retorció las tripas a todos. Más cuando también la ves coquetear con [Guillermo] Moreno”, deslizó este miércoles la diputada libertaria en su cuenta de X.

El encuentro de la compañera de fórmula de Milei con el gobernador de Formosa al que hizo alusión ocurrió hace pocos meses, cuando la vicepresidenta viajó a la provincia del norte para asistir a una celebración en conmemoración del Día del Héroe Formoseño. Allí, participó de un evento y fue fotografiada junto a Insfrán.

La foto junto a Insfrán que la vicepresidenta subió a sus redes sociales X

En su posteo, Lemoine añadió: “Hay un hilo conductor, todos fueron miembros de ’La Guardia de Hierro’ de [Juan Domingo] Perón. Lo digo hace más de un año y sé que ya muchos me escucharon y están atentos a lo que ello significa. [Juan] Grabois se estará riendo, mucho".

La Guardia de Hierro fue una organización política peronista fundada en 1961 y disuelta en 1974. Liderada principalmente por Alejandro “Gallego” Álvarez, se dedicó a formar cuadros políticos, preparar el retorno de Perón a la Argentina tras su exilio y oponerse a la lucha armada. El hijo del dirigente peronista es el actual subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, Alejandro Ciro Álvarez.

El posteo de Lilia Lemoine en redes X

Este no fue el primer cruce entre Lemoine y Villarruel. La relación entre ambas está quebrada desde hace tiempo y suelen lanzarse dardos a través de redes, en donde contestan posteos de usuarios con comentarios irónicos y fuertes críticas.

Hace pocos días, Villarruel criticó en duros términos a la diputada de LLA luego de que la legisladora asegurara que debería haber sido “leal y humilde” y quedarse “callada por cuatro años” mientras ejercía el rol de vicepresidenta. La titular del Senado dijo que Lemoine “escupe huevadas” y sostuvo que no está calificada para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

En ese momento, el conflicto comenzó cuando un usuario compartió una imagen de la boleta de LLA, con la fórmula integrada por Milei y Villarruel, y planteó: “Si usted [Villarruel] no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo”. En el mismo mensaje, sostuvo que “los cargos públicos deberían responder a las ideas y al proyecto político que la ciudadanía votó”.

Lilia Lemoine sostuvo que a Villarruel "la domina el vicio del poder"

A partir de esa publicación, Lemoine se sumó al cuestionamiento. “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo”, escribió. En la misma publicación, agregó: “La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... Pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

La vicepresidenta no tardó en responder el mensaje de una usuaria que la defendió. “Gracias Laura por la defensa”, escribió, antes de dirigir sus cuestionamientos a Lemoine. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”, expresó.

Villarruel respondió a un mensaje que mandó Lemoine a través de una publicación de X

Villarruel también cuestionó el tono de las declaraciones de la diputada y afirmó: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Luego del intercambio inicial, la vicepresidenta volvió a responder en la misma red social a otro mensaje que cuestionó su rol dentro del Gobierno y señaló que ella no representa lo que eligieron los votantes de la lista de LLA. “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a [Leila] Gianni, [Andrés ‘Nene’] Vera o a [Sebastián] Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener ustedes, mientras tanto, desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27”, cerró.