La Corte falló en contra del periodista Santiago Cuneo en una causa por antisemitismo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo del periodista Gabriel Santiago Cuneo, que es precandidato presidencial por el Frente Patriota Federal, en una causa en la que está acusado de haber proferido manifestaciones antisemitas en un programa emitido por Crónica TV, en 2018.

Cúneo fue denunciado por decir frases discriminatorias contra la comunidad judía argentina y su representación político institucional, incitando o alentando a la persecución o el odio en el programa periodístico “1+1=3″, emitido los días 15, 16 y 17 de mayo de 2018. Esa conducta se subsumió en el artículo 3° de la Ley 23.592, de penalización de actos discriminatorios.

­El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires declaró extinguida la acción penal por prescripción, y dispuso el sobreseimiento de Cuneo. Pero la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló esa decisión y la Sala II de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas, revocó la decisión del juez de primera instancia.

Esa medida fue apelada por la defensa de Cuneo, que presentó un recurso de inconstitucionalidad. La Cámara lo declaró inadmisible. La defensa presentó, entonces, un recurso de queja ante la Corte “por denegación de recurso extraordinario federal”.

Santiago Cuneo es precandidato a presidente y empapeló algunas calles de Buenos Aires con su rostro y el del polémico presidente de El Salvador, Nyib Bukele

No hay condena contra Cuneo, pero en caso de ser sancionado se expone a una pena máxima de tres años de prisión y a peder sus derechos políticos para ser candidato presidencial.

Pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el planteo de la defensa porque no se cumplieron las exigencias para la procedencia de un recurso de queja, que implican que antes de su presentación debe interponerse y recibir la denegación de un recurso extraordinario federal.

Cuneo expresó en esa última editorial antes de dejar el canal Cróncia TV, titulada “Nacionalista”, descalifactivos para la comunidad judía. Al referirse a un posible viaje del entonces presidente, Mauricio Macri a Israel afirmó que el Gobierno era “socio político del sionismo internacional”, y dijo: “Nos llenaron la AFI de agentes de inteligencia israelíes”.

Además, en ese programa se preguntó si Israel mandaría “la Guardia de Infantería de Tel Aviv” y si Macri estaría negociando allí el “Plan Andinia para entregar la Patagonia”. El periodista también insultó al entonces al ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, y al empresario Marcelo Mindlin.

Al finalizar su programa, la (DAIA) emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente” los dichos del periodista. “Este tipo de expresiones no hacen más que poner de relieve la execrable y clásica tipología antisemita de conspiración internacional, asociación con el dinero e intenciones imperialistas en conjunto con el poder de los Estados Unidos. Este mensaje, cargado de ignorancia e irresponsabilidad, que puede derivar en actos violentos contra la comunidad judía, alimenta un prejuicio que la sociedad argentina no debe tolerar. Tales manifestaciones se agravan aún más al provenir de un comunicador social, frente a la pasividad de quienes se encontraban en el estudio”. Y concluyó: “La entidad promoverá las acciones penales pertinentes previstas en la Ley 23.592 y normas complementarias”

Cuneo dijo entonces: “Antes de arrancar, la primera pregunta es ¿qué carajo son ustedes? ¿Argentinos de religión judía o israelitas? Aclárenlo antes de arrancar. ¿Queda claro? Porque cuando hablo con un argentino de religión judía, musulmana, católico como yo, hablo con un argentino. Si hablo con un ciudadano israelita hablo de otra cosa”. Entonces, está bueno DAIA que cuando firmás (un comunicado) digas qué carajo sos: un argentino que profesa una religión o un ciudadano israelita que defiende otros intereses que no son los de la nación argentina”, prosiguió, con tono enérgico y, en algunos momentos, a los gritos.

Y lejos de acallarse, ahondó en las críticas: “Ese grupo de personas que se creen que son no sé qué carajo en la Argentina y que tienen la soberbia y la omnipotencia de querer juzgar al pueblo argentino”. Y siguió: “El comunicado de mierda que sacaron para dirigirse a mí lo usé para ir al baño. Y ahora les contesto. Teniendo en cuento que ustedes tienen presidentes que tocan culos y extorsionan mujeres mi valoración sobre ustedes es muy pobre”.

“El Gobierno de Israel mata centenares de chicos y mujeres todos los días en la Franja de Gaza y ustedes lo ocultan y aquí se muestra. Y digo lo que se me canta las pelotas. ¿Quién carajo son ustedes?, ¿jueces de qué?, ¿autoridad de quién?. Las pelotas llenas de personajes de facto como ustedes. Los intereses de la Nación Argentina están por sobre de cualquier colectividad, pero ustedes no actúan como colectividad, actúan como embajada. Entonces, decídanse si son israelitas en la Argentina, no son argentinos de religión judía, porque acá primero hay que ser argentino y luego lo que se te cante las pelotas(...). Defiendan la patria con corazón y alma, dejen de jugar para intereses extranjeros”.

Y concluyó: “Yo dije que se va Bergman, ¿y qué? ¿Quien carajo son ustedes para decirme lo que tengo que decir? Comprense un canal y digan lo que se les canta las pelotas (...). Me cago en sus bancos, su dinero y su capacidad de extorsión”, manifestó. “Estoy con el pueblo de Palestina señores, y pienso lo que se me canta las pelotas señores de la DAIA y si hay algo que pone en riesgo a la colectividad en la Argentina son dirigentes berretas como ustedes que defienden cualquier interés menos el interés de lo argentinos de religión judía”.

Estas expresiones le merecieron la denuncia y la prosecución de la causa que aún no concluyó.