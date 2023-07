Paraguay y Uruguay condenaron la inhabilitación a Corina Machado en Venezuela

escuchar

PUERTO IGUAZÚ.- De modo inesperado, y en un tema que estaba fuera de los planes del debate organizado por el Gobierno, los presidentes de Paraguay y Uruguay pusieron sobre la mesa l a inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos que el gobierno de Nicolás Maduro efectivizó días atrás sobre la candidata opositora Corina Machado . El presidente Alberto Fernández, que prefirió no responder en el momento, sostuvo la necesidad de “retomar el diálogo político” en Venezuela e incluyó esa inhabilitación en los temas a tratar. Con un tono diplomático, también el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió “conversar” y “diálogo” para resolver la cuestión.

“Todos tenemos una opinión clara sobre el régimen venezolano. Hay que tratar de ser objetivos, esto se discutió en una reunión en Brasilia (…) está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana, si cuando hay un viso de posibilidad en una elección, una candidata como María Corina Machado, que tiene enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”, dijo Lacalle Pou. “Los distintos bloques han alzado su voz, y flaco favor le hacemos a la democracia venezolana y a su pueblo si no alzamos la voz (…) el Mercosur debe dar una señal clara”, agregó Lacalle Pou, sin encontrar eco en los gobiernos de Argentina y Brasil.

Un rato antes, Abdo había abierto el fuego. “ El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos . Con mucha preocupación estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela”, dijo Abdo mirando hacia el estrado, donde estaban el presidente Alberto Fernández y la delegación argentina. “Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano, y esta vez no puede ser la excepción (…) Cuando asoma un camino de salida, por la realización de una elección, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado (…). Este es un hecho que choca, claramente y escandalosamente, con la letra clara de los derechos humanos”, se despachó el presidente de Paraguay. “ Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano y de Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana ”, añadió, mientras Lula ordenaba sus papeles y Fernández lo miraba con rostro serio.

Luis Lacalle Pou y Mario Abdo, en 2022 Matilde Campodonico - AP

En el momento del traspaso formal de la presidencia pro tempore a Brasil, Fernández recogió el guante. “Desde que asumí la presidencia dejé el Grupo de Lima (…). La cantidad de exiliados que tiene Venezuela son producto de las sanciones que recibió”, contraatacó el mandatario argentino. Detalló, además, su apoyo al informe de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet en la ONU, que detalló violaciones a los derechos humanos en ese país. “En relación a este tema, estamos planteando una mesa de diálogo, porque esto lo tienen que resolver los venezolanos ”, continuó Fernández, y reivindicó la política de Lula da Silva, que invitó a Maduro a la cumbre de la Unasur, a fines de mayo, lugar en donde también el presidente Fernández conversó con su par venezolano.

La Unión Europea, que negocia con el Mercosur un acuerdo entre bloques, criticó ayer la inhabilitación en Venezuela de Machado, asegurando que esta maniobra agrava la crisis en el país y va contra los esfuerzos europeos para lograr unas elecciones transparentes en 2024. “La UE expresa su profunda preocupación por las decisiones destinadas a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas”, ha señalado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado.

Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez LUIS ROBAYO - AFP