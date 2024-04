La razón por la que los estudiantes de EE.UU. rechazan las universidades más prestigiosas y eligen las del sur

Escuchar

Las protestas universitarias pro-palestinas y el antisemitismo en medio del conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas provocan que muchos estudiantes judíos descarten algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, como Harvard, Columbia o Yale. En su lugar, comienzan a ver con mejores ojos ciertas instituciones educativas del sur de ese país, como Elon, en Carolina del Norte; Clemson, en Carolina del Sur; o la Universidad de Miami, en Florida.

Producto de la intensificación de la tensión en las huelgas, la Universidad de Columbia, en Nueva York, brindó este lunes sus clases de forma virtual. A causa de las protestas en la Universidad de Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Michigan, la policía arrestó a varias docenas de manifestantes.

Manifestantes pro palestinos realizan una manifestación frente a la Universidad de Columbia el 24 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, otras instituciones son elogiadas por la Liga Antidifamación. Ese es el caso de Elon, que recibió una calificación A por su trabajo para proteger a los estudiantes judíos del odio en el campus.

Scott Katz, estudiante de segundo año en Elon, dijo recientemente a The Free Press que haber elegido ese centro de estudios fue la decisión correcta. “No me ha afectado en absoluto”, sostuvo el joven, respecto del creciente antisemitismo en otras zonas de ese país. “Definitivamente, me siento muy seguro en el campus con respecto a mi religión”, dijo, y luego agregó: “Incluso si hubiera podido ingresar a Harvard, no habría ido”.

En esta imagen de archivo, policías antimotines hacen guardia mientras los manifestantes corean eslóganes en el exterior del campus de la Universidad de Columbia, el 18 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer, archivo) Mary Altaffer - AP

A ese mismo medio, el vicerrector asistente y director ejecutivo de admisión de pregrado en Georgia Tech, Rick Clark, aseguró: “Nunca antes habíamos visto tanto interés en universidades como Clemson, Georgia Tech y North Carolina State”. Por su parte, Christopher Rim, director ejecutivo de la consultora universitaria Command Education, señaló que algunos estudiantes están renunciando a asistir a escuelas de élite e interesándose en transferirse a otras instituciones.

“Una estudiante con la que trabajamos abandonó recientemente su sueño de años de asistir a Columbia debido al antisemitismo”, informó Rim. “También hemos visto varios estudiantes judíos interesados en transferirse, especialmente de Columbia, Cornell y Penn”, añadió.

Aumenta la tensión en las protestas universitarias a medida que avanzan los ataques entre Israel y la Franja de Gaza

Tras las detenciones en el campus de la Universidad de Columbia el lunes por la mañana, donde estudiantes pro-palestinos habían levantado decenas de carpas y prometían quedarse hasta que la universidad cumpliera con demandas que incluían la desinversión de empresas con vínculos con Israel, manifestantes de otros centros de estudios masificaron las protestas en otros campus del país.

Cientos de personas fueron detenidas en otras instituciones, como la Universidad de Michigan, el MIT y la Universidad de Yale, después de que, según las autoridades, desobedecieran las advertencias de que se marcharan.

En los últimos días las protestas pro-palestinas se masificaron en distintos campus de universiades de todo Estados Unidos (C.S. Muncy/The New York Times) C.S. MUNCY - NYTNS

Mientras las universidades intentan restablecer la calma en sus campus, el gobierno de Joe Biden condenó las muestras de antisemitismo en las protestas. “Si bien todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, los llamados a la violencia y la intimidación física a estudiantes judíos y a la comunidad judía son descaradamente antisemitas, desmesurados y peligrosos”, sostuvo el vocero presidencial, Andrew Bates.

En el otro extremo del espectro político estadounidense, Ron DeSantis instó a las universidades del estado a que expulsaran a los estudiantes que hostiguen o acosen a sus compañeros judíos. Incluso, en los casos en donde los agresores sean extranjeros, el gobernador de Florida propuso cancelarles la visa y deportarlos su país de origen.

