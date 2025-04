La cultura Incel, retratada en la serie Adolescencia, es considerada terrorista y hay un caso elevado a juicio en la Argentina

La cultura Incel (acrónimo de célibes involuntarios, en inglés), retratada en la serie británica Adolescencia, sobre la que habla el mundo, es considerada una manifestación de terrorismo por la Justicia y hay casos en la Argentina, donde uno de sus responsables fue enviado a juicio oral.

El caso es el de un adolescente argentino, que utilizaba en Facebook el alias de “depressedkiller”. El joven formó parte de un grupo denominado “Godcels (Incel Revolution), adherente al movimiento internacional Incels (Involuntary Celibates).

En ese grupo se enviaban frases de contenido intimidatorio donde se incitaba públicamente a la comisión de delitos violentos contra las mujeres, basados en la sola condición de su género. El adolescente escribió frases como “Bitches don´t deserve to live” (las zorras no merecen vivir) y “I´ll go to a bar and start masacre” (Iré a un bar y comenzaré una masacre), dijeron a LA NACION fuentes judiciales ligadas al caso.

El grupo, que poseía una denominación y un estatuto ideario, tenía como ideales que motivaban su accionar y lo justificaban el antifeminismo, la homofobia, la misoginia , la dominación violenta, la inadmisibilidad a mostrar debilidades, la devaluación de la mujer y de los atributos femeninos y la disposición a recurrir a la violencia contra ellas.

Una experta analizó una de las escenas icónicas del capítulo 3 de Adolescencia, donde Jaime Miller es interrogado por una psicóloga (Fuente: Captura de Imagen / Netflix)

El adolescente investigado compartía esa ideología con creencias tales como la supremacía del hombre sobre la mujer que se traducía en la discriminación, el odio y la violencia hacia el sexo femenino, como así también a hombres sexualmente activos que restringen sus posibilidades de relacionarse con mujeres. A ellos los perciben como desagradables y poco inteligentes.

La causa fue instruida por el juzgado federal de Campana y elevada a juicio el 25 de octubre de 2022 por delitos que incluyen la realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad. Actualmente el asunto está en el juzgado federal de Mercedes.

La Procuración General de la Nación creó en 2018 la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT). En esa resolución de Eduardo Casal se establecía que sus tareas eran investigar el fenómeno terrorista, sobre todo después de que la Argentina había sufrido dos ataques en la Embajada de Israel y la AMIA. La idea era tratar el tema con un enfoque preventivo e internacional para estar en consonancia con las tendencias y estándares de los países mas avanzados del mundo.

Glosario

En esta causa la oficina, que es de consulta de jueces, fiscales y otras agencias del Estado, actuó asesorando a la justicia federal de Mercedes. En la segunda edición del Glosario sobre el Fenómeno del Terrorismo Internacional publicado en 2024 se define a los incels como “hombres que se creen incapaces de acceder a relaciones sexuales consentidas, debido a una autopercepción de no resultar atractivos” .

El diccionario menciona que “el ecosistema incel online contiene violento contenido misógino, con miembros que celebran la violencia contra las mujeres y a ataques a nivel social. Personas que han cometido atrocidades, ya sea explícita o implícitamente, como resultado de acuerdos entre incels, son canonizados al nivel de héroes dentro del movimiento ”.

Básicamente la idolatría se refiere a los ataques perpetrados por Elliot Rodger en California el 23 de mayo de 2014; o el de Alek Minassian en Toronto, Canadá, el 23 de abril de 2018.

Estos casos se refieren a Minassian de 25 años, que atropelló deliberadamente a un grupo de peatones en Toronto, Canadá, con un saldo de 10 muertos y 15 heridos. Y que antes de perpetrar la masacre escribió en Facebook que decía: “¡La ‘Rebelión Incel’ ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los ‘Chads’ y ‘Stacys’! ¡Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger!“, en referencia a otro atacante que cometió una masacre en 2014 en California, Estados Unidos, en la que murieron seis personas y otras 13 resultaron heridas .

Los investigadores entienden que los ataques perpetrados bajo el paraguas de la ideología Incel poseen algunas de las características presentes en el fenómeno terrorista. Por ejemplo, la amenaza y uso de la violencia indiscriminada dirigida contra un grupo determinado, una ideología que los sustenta, los motiva y los justifica y la intención de aterrorizar a la población que pertenece al grupo atacado. Por eso se la considera una agrupación de corte terrorista .

La serie trata temas como la masculinidad tóxica, la ciberviolencia y los incels Netflix

La serie Adolescencia (Netflix), que está entre lo más visto en diversos países del mundo en esa plataforma, trata del caso de Jamie, de 13 años, quien es acusado de haber asesinado a una compañera tras haber estado expuesto a material misógino online y haber sido objeto de ciberacoso. La serie llegó al Gobierno del Reino Unido, que anunció que difundirá Adolescencia gratis en los institutos de todo el país, en un intento de combatir los discursos radicales y machistas que proliferan en las redes sociales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunió con los autores y protagonistas de la serie tras anunciar la medida. El éxito de la serie ha desatado un furor por este fenómeno y disparó debates sobre la exposición de los mas jóvenes a las redes sociales y discusiones sobre su regularización, como por ejemplo en Australia, donde su acceso está vedado a los menores de 16 años, en lo que implica la legislación de internet más estricta del mundo.

Hernán Cappiello