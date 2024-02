escuchar

WASHINGTON.- Cada año, la Conferencia Política de Acción Conservadora, o CPAC, reúne a las principales figuras de la derecha de Estados Unidos, referentes políticos, empresarios, religiosos y personalidades mediáticas. En los últimos años, en medio del ascenso del populismo y del ensanchamiento de la grieta ideológica en el mundo, la cita también se convirtió también en una plataforma para líderes extranjeros, como Jair Bolsonaro o Víktor Orban. Este año, esa nueva veta podría acentuarse con el Presidente Javier Milei, quien ya ha dado señales de que estará presente, al igual que otro referente regional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La agenda final de la conferencia todavía no está cerrada, indicaron a LA NACION fuentes de la organización, y suele ser liberada recién unos días antes del inicio del encuentro, que se realizará entre el 21 y el 24 de febrero en un hotel en National Harbor, Maryland, muy cerca de Washington. Aunque el viaje de Milei parece a esta altura casi una certeza, el presidente argentino no figura todavía en la lista de oradores confirmados. Tampoco Bukele. Si están ahí el líder de Vox, Santiago Abascal, y Nigel Farage, la cara visible del “Brexit” en el Reino Unido. Y, por supuesto, Donald Trump, la estrella absoluta, para quien está reservado el discurso del cierre. Milei hablaría antes ese mismo día, indicaron fuentes oficiales, y no llegarían a cruzarse

“CPAC no es neutral con respecto a Donald Trump. Estamos a fondo”, dijo a principios de este mes el presidente del CPAC, Matt Schlapp, al confirmar la participación del ya casi seguro candidato presidencial del Partido Republicano. “Donald Trump va a batir récords y vendrá CPAC para su decimocuarta aparición”, anticipó.

Donald Trump, expresidente republicano de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente electo de la Argentina

La conferencia del conservadurismo se extiende durante tres días y ofrece un escenario generoso por el que circulan los principales referentes de la derecha norteamericana. En la agenda suelen estar las principales batallas culturales del momento, ya sea el aborto, la posesión de armas, el avance de la cultura “woke” o el estado de la economía. Este año, la elección presidencial le da a la cita un tenor especial, y suele levantar el tono de los discursos. El ataque de Hamas a Israel tendrá también un papel estelar: en la conferencia se ofrecen reiteradas muestras del respaldo sin fisuras que existe en el conservadurismo a Israel.

A Donald Trump le gusta recordar su discurso en la conferencia de 2011 como el punto de partida de su meteórico ascenso político. En 2017, cuando Trump volvió a la cita por primera vez como presidente, la conferencia ya había cambiado totalmente. La vieja atmósfera y el espíritu de Ronald Reagan habían dado paso a un verdadero “Trumpfest”. Un año atrás, quien por ese entonces era el principal rival de Trump en la interna republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ni siquiera apareció. Pero quien sí viajó a Washington fue un reconocido trumpista desde la primera hora: el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conocido en Estados Unidos como el “Trump del Trópico”. Viktor Orban, de Hungría, paso por otra conferencia de CPAC en Texas, a mediados de 2022. Por su agenda, su posicionamiento y la exposición internacional que ha tenido, la conferencia aparece como un escenario natural para Milei.

Trump, en la conferencia CPAC. AP

El año anterior, la presencia de Bolsonaro en el mismo escenario que Trump fue una de las novedades de la conferencia. Bolsonaro habló por la tarde, antes del gran cierre reservado para Trump. Relajado, caminando de un lado a otro del escenario, Bolsonaro habló en portugués. Su mensaje fue traducido al inglés por un traductor que estaba parado a unos metros suyo.

“Buenas tardes a todos. Discúlpenme, pero en esta tierra, me siento de Brasil, la tierra de la libertad, el progreso y el orden. Es de lo que muchos políticos siempre hablan, pero no cumplen”, arrancó Bolsonaro. “En este momento, le agradezco a Dios por la segunda vida que me dio. Y le agradezco también por la misión de haber sido presidente de Brasil por un mandato. Pero siento profundamente que esta misión no terminó”, continuó.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC 2023, Saturday, March 4, 2023, at National Harbor in Oxon Hill, Md. (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

El brasileño no fue el primer líder extranjero invitado a la gran cita del conservadurismo. Otro ícono del populismo de derecha, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, viajó a Dallas a mediados de 2022 para otra conferencia de la agrupación. Bastante más duro, Orban convocó a doblegar al progresismo y cargó contra la ideología de género, el comunismo y la cultura woke.

“Los globalistas pueden irse al infierno”, dijo Orban. “Yo he venido a Texas”, disparó.