Apuntada por el gobierno de Javier Milei y cuestionada incluso por autoridades de la Universidad de Buenos Aires, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, defendió hoy la realización del homenaje al fallecido jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, el próximo 10 de diciembre.

“La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años 70 es una constante. Habilita un debate, bienvenido sea el debate”, dijo Arias en una entrevista con la periodista María O’Donnell, en Urbana Play. “Tenemos una política presente permanente de Memoria, Verdad y Justicia, y no se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales, que por supuesto que son discutibles, pero son reales y son las que este grupo en particular está queriendo poner en discusión”, dijo la decana de Sociales, que dejará su puesto en marzo próximo.

En la entrevista, Arias afirmó que los grupos que solicitaron permiso para realizar el homenaje, el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, “lo que pidieron fue, en el patio donde las agrupaciones estudiantiles reivindican distintas figuras, poder poner este objeto, que es un cuadro con relieve”, que servirá de homenaje al fundador del PRT-ERP, responsable de distintas y violentas acciones armadas (asesinatos, secuestros, tomas de cuarteles) entre 1970 y 1976, incluido el período del tercer gobierno peronista, que comenzó en septiembre de 1973 y culminó con el golpe militar de marzo de 1976.

El anuncio del homenaje a Mario Santucho

Arias justificó el homenaje como una intención de “reivindicar la lucha juvenil, la lucha comprometida”. Cuando O’Donnell le recordó que la UBA estaba autorizando la reivindicación de la “lucha armada”, Arias respondió: “No estoy reivindicando ese período, pero me parece necesario que un grupo que quiera reivindicar a un líder revolucionario en una universidad plural pueda hacerlo”.

En relación a las críticas de sectores de la UBA que se opusieron al homenaje -el sector reformista del Consejo Directivo de Ciencias Sociales-, Arias afirmó que el proyecto “fue votado con dos abstenciones por el Consejo” y dijo que “no generó revuelo cuando se votó, porque la facultad de Sociales tiene una histórica reivindicación de memoria, verdad y justicia”. Afirmó que ella no votó, porque no tiene voto; que el consejo lo integran estudiantes, graduados y docentes.

“Es inválido analizar ese contexto y ese período con los ojos de la democracia actual”, se defendió Arias. Y fue más allá, al sostener: “Hay algo complejo porque en esa generación son reivindicadas las figuras solamente en su condición de víctimas y no son reivindicadas en términos de sus apuestas políticas”.

En cuanto a su propia actividad, ella negó ser parte de La Cámpora. Dijo que es peronista y recordó haber sido candidata a senadora porteña acompañando al camporista Mariano Recalde, quien ingresó a la Cámara alta en las elecciones legislativas de 2025.

Qué hará la UBA

La realización del homenaje a Santucho generó incomodidad en la conducción de la UBA. Tal como informó LA NACION, altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), dijeron, ayer temprano, que en principio respetarían la “libertad de cátedra” y no pondrían trabas a la realización del homenaje a Santucho. Pero horas después, la posición cambió y desde la conducción de la UBA dijeron que analizaban tomar “algún tipo de medida” adicional de oposición al evento, en forma de comunicado o alguna acción concreta. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano del gobierno libertario que encabeza Sandra Pettovello informó, a través de un comunicado, que le había solicitado información sobre el encuentro al rector Gelpi, “para exigir la adopción de medidas administrativas necesarias para impedir la realización del homenaje” a Santucho y eventuales “aplicaciones de sanciones para sus promotores”.

A titulo personal, Yacobitti se manifestó finalmente anoche en contra del homenaje. “Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76″, expresó el vicerrector de la UBA, para quien “la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”. Y anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA para que se expida “en el mismo sentido”. Yacobitti asumirá como nuevo rector de la UBA el 11 de diciembre próximo.

Emiliano Yacobitti Silvana Colombo - LA NACION

“A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales, electa en agosto pasado, “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.

El revuelo por la realización del tributo a Santucho siguió generando repercusiones. El Foro Argentino de Defensa (FAD) expresó “su más enérgico repudio” a la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y afirmó que “la decisión constituye una grave afrenta a la memoria de las víctimas de la violencia terrorista”.

En las antípodas de ese pensamiento, el exdiputado y exintegrante del ERP Humberto Tumini defendió la realización del homenaje. “Santucho fue un patriota que dio su vida por su pueblo; y así va a pasar a la historia mal que les pese a los derechistas. Como fueron antes, en estos pagos, el Chacho Peñaloza y Felipe Varela, y en otras tierras Nelson Mandela y el Pepe Mujica”, dijo Tumini, presidente del movimiento Libres del Sur, quien confirmó a LA NACION que estará en el proyectado homenaje al jefe del ERP, si es que efectivamente se lleva a cabo.