La defensa de Alberto Fernández pide que Milei levante un presunto acuerdo de confidencialidad que condiciona a testigos del caso

Escuchar

Luego de la suspensión de las declaraciones de dos nuevos testigos por una posible violación de confidencialidad, la defensa del expresidente Alberto Fernández presentó un escrito en la fiscalía de Ramiro González solicitando que se extienda un oficio al presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de presidencia, Karina Milei, para que remuevan una presunta restricción de confidencialidad que pesa sobre los testigos. Pretende así destrabar sus declaraciones en la causa que tiene al expresidente acusado de presuntos hechos de violencia sobre la ex primera dama Fabiola Yañez. Los testigos, en principio, favorecerían al exjefe del Estado.

El nudo que la defensa del expresidente busca ahora desatar con este pedido tiene su origen en la declaración de una exempleada de la quinta de Olivos, Romina Cintia Tonietti. Como su trabajo en la residencia presidencial la ponía en conocimiento de información sensible a la seguridad nacional, su declaración en la causa estaba alcanzada, supuestamente, por una cláusula de confidencialidad.

Según afirmó ante el fiscal González, Tonietti fue liberada de esta atadura por Fernández, aunque no por Yañez. En esa audiencia, los abogados querellantes que representan a la ex primera dama, Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallegos intervinieron y le recordaron que solo puede relevar de ese secreto el presidente en funciones -es decir, Milei- y no un exmandatario .

“Ante este panorama -sostiene hoy Carreira en el escrito- y toda vez que las nuevas autoridades serían las competentes para levantar un “supuesto” convenio de confidencialidad, vengo a solicitar que se libre oficio de manera urgente al Presidente de la Nación Dr. Javier Milei y a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei [y se] levanté la “supuesta” confidencialidad invocada por ustedes y remita de manera urgente el documento legal que lo sustente”.

Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández en los tribunales de Comodoro Py. Nicolás Suárez

Para echar luz sobre este entramado, el fiscal González suspendió las declaraciones de Noelia Del Valle Gómez, niñera del hijo de Yañez y Fernández, y de Karina Daniela González, ex ama de llaves de Olivos, y citó para hoy a Lisandro Barga, el escribano frente al cual Tonietti declaró bajo identidad reservada antes de hacerlo en la causa, al igual que otros testigos.

En las últimas horas, la abogada Gallegos también solicitó anular la testimonial de Tonietti, bajo los mismos supuestos. Para la abogada, es un hecho que “la testigo declaró ante el escribano y la fiscalía en abierta contradicción de lo requerido por el convenio y contra la voluntad de Yañez”.

La abogada de Yañez, Mariana Gallego Nicolás Suárez

En su relato frente al fiscal, la exempleada de Olivos, que acostumbraba a trabajar muy cerca de la ex primera dama, sostuvo bajo juramento que en ningún momento vio moretones sobre el cuerpo de Yañez y que la pareja presidencial mantenía discusiones solo “normales”. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta”, sostuvo.