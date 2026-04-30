La defensa de la AFA y de Tapia no se presentó a una audiencia para apelar su procesamiento por evasión

Insólitamente, la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, no se presentó en una audiencia para apelar sus procesamientos por apropiación de aportes previsionales de trabajadores del organismo, lo que implica que esa medida quedaría firme.

“En principio, implica que queda firme el procesamiento con respecto a Tapia y a la AFA”, dijo a LA NACION una fuente de los tribunales al tanto del expediente.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico declaró desierto el recurso de apelación con respecto a ellos y resolverá si confirma el procesamiento o no con respecto al resto de los acusados que sí se presentaron en la audiencia o quienes pidieron una postergación.

El juez Diego Amarante

El procesamiento firme habilita al juez de primera instancia Diego Amarante a avanzar con la elevación a juicio del caso con respecto a todos los abarcados por esa decisión.

Lo más sorprendente del caso es que la defensa de Tapia y de la AFA pidió que se postergue la audiencia, pero luego de vencido el plazo.

Los jueces de la Cámara en lo Penal Económico Roberto Hornos y Carolina Robiglio dispusieron “declarar desierto” el recurso.

Roberto Hornos y Carolina Robiglio Archivo

En la resolución, los camaristas explicaron que habían fijado audiencia para el 24 de abril, con el objetivo de escuchar los argumentos de Tapia y la AFA, personalmente o por escrito.

Pero el abogado defensor de la AFA y de Tapia se presentó el 28 de abril, cuatro días después, para pedir una nueva fecha de audiencia o más plazo para presentar sus argumentos.

La Cámara tiene dicho que los plazos son una garantía para las partes y señaló que si bien en otras ocasiones otorgaron prórrogas, los pedidos se efectuaron antes y no después de vencido el plazo.

“Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto”, dijeron los camaristas.

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron procesados por la retención indebida de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

El juez Amarante dictó un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de cada uno y les prohibió salir del país.

La investigación se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la AFA había omitido depositar los importes que ella misma había percibido en su carácter de agente de retención.

Ahora, tras este fallo, la Cámara resolverá sobre el resto de los acusados, pero ya no tiene más que decir con respecto a Tapia y a la AFA, explicaron fuentes judiciales.