Juan Manuel Brindisi, psicólogo de la AFA: “Podés ser el mejor del mundo, pero si no jugás en equipo, el de enfrente te gana”

Esta semana comenzó el Mundial 2026, que se lleva adelante en México, Estados Unidos y Canadá. Son 48 las selecciones que se disputan la Copa del Mundo y el estrés, la ansiedad, el insomnio y las palpitaciones son solo algunos de los síntomas que pueden presentar los deportistas durante estos torneos que los posicionan en los ojos del mundo. Si bien la gran mayoría integra clubes de renombre, nunca dejan de sufrir las presiones externas, que van desde críticas en redes sociales, cuestionamientos de analistas deportivos y hasta comentarios de sus propios rivales.

En diálogo con LA NACION, Juan Martín Brindisi, psicólogo de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), comunicador y especialista en alto rendimiento, habló sobre lo importante que fue hace algunos años en la institución comprender que los deportistas de élite también necesitaban un acompañamiento terapéutico.

Juan Manuel Brindisi, psicólogo de Selecciones Nacionales (AFA) (Foto: Instagram @juanmanuelbrindisi)

“El rendimiento es una parte del trabajo, pero solo una parte. Con los jugadores y las jugadoras trabajamos toda la dimensión de la subjetividad: lo que les pasa adentro y afuera de la cancha. Ansiedades, depresiones, tensiones que se vuelven imposibles de sostener, pero también éxitos que no se procesan y que hacen que alguien pierda pisada con la realidad. Y después está todo lo otro: los problemas familiares, los de pareja, los conflictos con el club, la adaptación a un país nuevo cuando llegó una transferencia. Todo eso forma parte. La salud mental de un deportista no empieza ni termina con el silbato”, explicó Brindisi.

"La salud mental de un deportista no empieza ni termina con el silbato", aseguró Brindisi (Foto: Instagram @juanmanuelbrindisi)

Las redes sociales, el espejo equivocado

Hace 20 años atrás, los jugadores recibían las críticas a través de los programas de televisión, los titulares de los diarios, comentaristas radiales o por parte de los hinchas desde las tribunas. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, las críticas constructivas y destructivas están solo a un clic de distancia, lo que cada vez más afecta a los jugadores más jóvenes.

“Lo que trabajamos con los futbolistas es algo que suele sorprender: el verdadero peligro de las redes sociales no es la crítica, es el elogio. El ciclo de enganche empieza cuando vas a buscar ahí quién sos, cuando ese espejo te devuelve una imagen ideal de vos mismo y te enamorás de ella. Si entraste por el elogio, después vas a entrar también por la crítica, y ahí viene el bajón más grande”, analizó el especialista.

Lo importante para los deportistas es poder dejar de lado los comentarios, tanto positivos como negativos, que se expresan en masa en redes sociales (Foto: Instagram @leomessi)

“Lo que les decimos es: ‘Vos no te definís por lo que dice una pantalla. Lo que te trajo hasta acá fue tu deseo, tu trabajo, tu proceso, tu amor por el fútbol’. Cuando entrás en la locura de las redes, eso es lo primero que perdés de vista. Y es exactamente lo que más necesitás sostener”, argumentó.

La importancia de la construcción de una mentalidad colectiva

Desde el Mundial 2022, uno de los cambios más significativos que tuvo la selección argentina es poder encontrar una mentalidad colectiva. Si bien muchos de los jugadores se conocieron en el campo de juego meses antes en la Copa América y la Finalissima, todos sabían que el desafío más grande sería el campeonato mundial. Es por eso que los esfuerzos se concentraron en generar una unidad. Un valor que hasta el día de hoy todavía es un distintivo del resto de sus oponentes.

—¿Cómo se construye la mentalidad colectiva?

—Cuidando mucho al suplente. Esa es la clave que menos se ve desde afuera. Si el que no juega se siente visto, escuchado, deseado como primera o segunda opción, el equipo entero está bien. Si el suplente está mal, algo en el grupo se rompe. Después hay un trabajo de construcción de lazos que se hace en las ventanas, en la convivencia: torneos de truco, dinámicas grupales, juegos, espacios donde los vínculos se arman antes de que aparezca la presión. Podés tener los mejores talentos del mundo, pero si no aprenden a jugar en equipo, el equipo de enfrente te gana. En cambio, cuando el talento individual y el proceso colectivo van juntos, se potencian. Eso es lo que intentamos construir.

La importancia de la mentalidad colectiva es lo que cambia a un equipo (Foto: Instagram @AFA)

—¿Cuándo y cómo es importante que un deportista pueda pedir ayuda psicológica?

—El pedido de ayuda es el primer paso hacia la conciencia de lo que te está pasando, y eso es el primer paso para poder cambiarlo. Puede ser para trabajar algo que duele o para desarrollar un potencial que todavía no encontró cauce. En mi forma de trabajar, no espero que el jugador llegue solo: voy a los entrenamientos, me acerco, pregunto. Muchos de esos encuentros espontáneos son los que abren la puerta. Y también trabajamos en red: si un kinesiólogo, un preparador físico, un utilero nota que algo no está bien, me lo hace saber. Cien ojos ven más que dos. La idea es que la persona llegue lo antes posible, antes de que el malestar se instale demasiado. No hace falta que sea el psicólogo el primero en escucharte. Sí hace falta que haya alguien.