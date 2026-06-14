La Mona Jiménez se metió en la concentración de la selección argentina, hizo bailar a Messi y se llevó un regalo especial

Este sábado por la noche se vivió una noche inolvidable en la concentración de la Selección Argentina en Kansas City con la visita de Carlos “La Mona” Jiménez. El cantante cordobés logró cumplir su anhelado encuentro con Lionel Messi, que lo recibió con una sonrisa y hasta revoleó una camiseta al ritmo de “¿Quién se tomó todo el vino?”. Como coronación de una jornada histórica, la leyenda cordobesa recibió un regalo especial de Julián Álvarez, su coterráneo.

Un encuentro de gigantes en Kansas City (Foto: @soy_carli_jimenez)

El histórico referente del cuarteto pasó por el streaming de AFA Estudio, instalado dentro del hotel donde se hospeda el plantel albiceleste. Allí fue recibido por los conductores del ciclo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los integrantes del programa Un poco de ruido, que también fueron invitados a una noche de fiesta bien argentina.

La jornada del sábado fue particularmente especial para la delegación argentina, que se prepara para el debut mundialista contra Argelia el próximo martes. Primero, el tradicional asado realizado en medio de una intensa tormenta y alerta de tornado aportó una fuerte cuota de identidad nacional.

La Mona Jiménez, Un Poco de Ruido y los jugadores juntos

Sin embargo, cerca de la medianoche llegó una sorpresa que terminó de darle un marco único al día: la aparición de La Mona en el hotel de Kansas City. El cantante había manifestado previamente su deseo de fotografiarse con Lionel Messi y, a sus 75 años, logró cumplir su sueño.

“Increíble lo que viví anoche en AFA Estudio. Gracias a toda la Selección Argentina, AFA Estudio, Un Poco De Ruido, Chiqui Tapia y a todo el staff que estaba presente por hacerme pasar momentos tan felices. Y a ustedes, mi público, por acompañarme del otro lado de la pantalla. Aguante Argentina, de corazón a corazón, los quiero”, escribió La Mona en sus redes sociales, visiblemente contento por el encuentro.

La Mona no pudo ocultar su alegría por este encuentro con los futbolistas

Durante el programa emitido por el canal oficial de la AFA, la Mona, que cuenta con más de 100 discos editados a lo largo de su carrera, cantó varios temas con los chicos de Un Poco de Ruido y recibió la visita de los futbolistas cordobeses del plantel. Julián Álvarez y Nahuel Molina aparecieron frente a cámara, se fundieron en abrazos con el cantante y posaron juntos para las fotos.

El delantero del Atlético de Madrid tuvo un gesto muy especial y le entregó una camiseta oficial de la Selección, que autografió en vivo con la dedicatoria: “Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!”. Más tarde se sumó Lisandro Martínez, quien también participó del momento frente a las cámaras. Detrás de escena, mientras tanto, se pudo observar a Exequiel Palacios, Valentín Barco, José Manuel “Flaco” López, Agustín Giay y los juveniles Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

La Mona recibió una camiseta de regalo de Julián Álvarez

Nicolás Otamendi se hizo eco de la visita en sus redes sociales y compartió un carrusel agradeciendo la visita del cantante. “Una visita muy especial la de ayer, una leyenda del cuarteto, fue un placer conocerte y escuchar tus canciones”, escribió el defensor central en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores.

Otamendi se rindió ante la "leyenda" del cuarteto

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando La Mona cantó para los jugadores y allí se lo vio a Lionel Messi muy entusiasmado, cantando “¿Quién se ha tomado todo el vino?” mientras revoleaba una camiseta de la selección. El video fue muy comentado en las redes sociales, ya que se lo vio al capitán por demás efusivo ante el clásico del cuarteto.

¡MESSI REVOLEANDO EL BUZO! Leo se cantó todo con La Mona Jiménez en la concentración de Argentina 🇦🇷🎶#ESPNMundial

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La noche tuvo su broche de oro con una versión especial de “Soy un muchacho de barrio”, cuya letra fue adaptada especialmente como mensaje de aliento para el equipo antes del estreno frente a Argelia.

La Mona y su canción especial para los jugadores

“Estos muchachos, campeones del mundo, van a ser de nuevo campeones”, lanzó La Mona antes de cerrar la jornada con un show exclusivo en la sala de juegos del hotel, donde esta vez sí participó la totalidad del plantel argentino.