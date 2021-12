La defensa de la polémica senadora Vega: “La ningunearon siempre y ahora se acuerdan y la quieren culpar”

Del desconocimiento a nivel nacional la senadora riojana Clara Vega pasó a estar en los medios y en la boca de la clase política. Ayer facilitó el quorum al kirchnerismo para que comenzara la sesión en la que se convirtieron en ley los cambios de Bienes Personales. Dueña del “monobloque” Hay Futuro Argentina, todavía no regresó a su provincia. Allí, en el espacio al que se había sumado –Hay Futuro en La Rioja- prefieren que no sea más parte. Sus compañeros dicen haberse “sorprendidos” por su conducta.

LA NACION intentó comunicarse con ella, pero la decisión de la senadora es que no hablará. Su asesor de prensa plantea: “No queremos sobreexposición”. Sí respondió que “lo único que ella tiene es una interna de JxC que es pública; la ningunearon. Desde que ingresó al Senado tiene un bloque personal, nunca estuvo con ellos. Para ingresar tuvo que judicializar el tema porque la UCR nunca quiso que asumiera. Siempre la ningunearon y ahora se acuerdan de ella, tres minutos antes de una votación (Alfredo) Cornejo nunca se comunicó con ella. Nunca la participaron de nada. Bienes Personales fue puesto en agenda por JxC; está muy mal que la quieran demonizar por esto”.

Respecto de los trascendidos de que podrían existir “intereses personales” de la legisladora que habrían determinado su conducta, el vocero los descartó “totalmente”. Sin embargo, su hijo, Lucas Exequiel Ibáñez, de 30 años, aparece como empleado del Senado hace un año.

El Senador Julio Martínez con la Senadora Clara Vega en la Sesión Especial remota del Honorable Senado de la Nación, el 8 de octubre Prensa Senado

En un comunicado, Vega afirmó: “Creo que debemos sentarnos a debatir las leyes, exponiendo los puntos a favor y en contra y cumpliendo con nuestra función de legislar para la cual fuimos elegidos. Limitar nuestra labor a dar o no quórum es un acto de cobardía y no resuelve la cuestión de fondo. No olvidemos que Juntos por el Cambio fue el espacio que instaló el tema en agenda y ahora busca diluirlo de esta manera”.

En las redes sociales hay pedidos de renuncia a su banca tanto de dirigentes políticos de Juntos por el Cambio como de vecinos riojanos. “Senadora @vegaclara, con todo respeto, renuncie. Usted llegó hasta ese lugar gracias al voto de miles de riojanos que confiaron en JxC. Votaron la lista que usted integraba para frenar la perversión del kirchnerismo. Usted dando quórum es cómplice”, dice por ejemplo Nacho Granda.

“La Senadora @vegaclara dió quorum en el @SenadoArgentina para que el oficialismo vote favorablemente la ley de bienes personales. Un “gesto” para encontrar eco a pedidos “personales” que favorecen a su entorno”, plantea en Twitter Ariel Guzmán, exconcejal de Chilecito de JxC.

En diálogo con este diario, Guzmán cuenta que Vega, “apenas” asumió en su banca en reemplazo de Inés Brizuela y Doria, intendenta de La Rioja, “se apartó del sector y empezó con gestos políticos muy evidentes hacia el poder gobernante en la provincia. Jugó fuerte a favor del quintelismo (NR: Ricardo Quintela, el gobernador) en las elecciones pasadas”.

Guzmán sostiene -como publicó LA NACION- que Vega interpreta que figuras como el senador Julio Martínez y Brizuela y Doria “no le dieron espacio suficiente; cuando es todo lo contrario, el espacio se abre y se renueva”. Aunque el exconcejal sostiene que la banca es de la alianza, admite que “inconductas” como la que adjudica a la senadora no terminan en sanción.

Otras fuentes también señalaron que Vega quedó “muy molesta” con la intervención de Patricia Bullrich en JxC riojano, donde hubo una ruptura con el Pro. “Ni siquiera la recibió siendo ella senadora”, apuntan allegados.

En diálogo con este medio, el diputado nacional Felipe Alvárez -a cuyo espacio provincial Vega se sumó- ratifica que los “sorprendió” la decisión de la senadora. “Habíamos estado horas atrás en la provincia y nunca nos dijo nada al respecto; yo voté en contra el presupuesto y toda la campaña nuestra fue rechazando la suba de impuestos. Queremos ser coherentes entre lo que dijimos y lo que hacemos”, afirma. En el mismo espacio está la diputada provincial Nadina Reynoso.

Ricardo Guerra, senador nacional del Frente de Todos y presidente comisión de Presupuesto, indica a LA NACION que Vega -como otros pares- le pidió información sobre el “impacto que tendría la modificación de Bienes Personales; le pasé el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso”. Asegura que se enteró de la decisión de ella de dar quórum en el recinto “como todos”.

En cuanto al acompañamiento al proyecto, Vega en su comunicado señala “necesitamos una ley que nos rija equilibradamente sobre los bienes personales, por eso no voy a acompañar los artículos 3 y 4 donde impone subas de alícuotas desmedidas para algunos sectores”.

“Debemos permitir los tratamientos en la oportunidad que se nos presenta. Soy una convencida de que solo buscando en nuestra normativa el equilibrio necesario podremos representar a nuestros votantes”, agrega.