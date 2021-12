JxC presentará un amparo para impugnar la sesión en la que se aprobó la reforma de Bienes Personales

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio prepara una presentación ante la Justicia para denunciar supuestas irregularidades en la conformación del quorum que le permitió al kirchnerismo sancionar ayer en la Cámara alta la actualización del impuesto a los Bienes Personales.

“El kirchnerismo estaba ayer sin quorum. El reglamento es muy claro, no se puede violar. Por eso, presentaremos un recurso de amparo”, confirmó hoy el jefe del bloque de senadores de Pro, Humberto Schiavoni, en diálogo con el programa Esta mañana, que se emite por la radio La Once Diez.

Fuentes de la bancada de JxC señalan que las autoridades de los bloques intentan por estas horas recolectar las firmas para realizar la presentación ante la Justicia contenciosa administrativa federal. “Hay consenso en el espacio, pero no sabemos si llegamos a presentarlo hoy por un tema operativo. Muchos senadores y sus colaboradores ya se fueron a sus provincias”, comenta uno de los integrantes del conglomerado opositor.

En Pro reconocen que no tienen “margen” para no realizar la presentación judicial luego de que abandonaron la sesión. “Esto es político: no podemos quedarnos solo pataleando después de decir que la sesión era inválida. No lograron el quorum y violaron el reglamento”, apunta un senador macrista. Desde el bloque de la UCR, que conduce Luis Naidenoff, fueron más cautos. “Estamos analizando el amparo”, comentan.

Cristina Kirchner en el Senado por la sesión por Bienes Personales Fabián Marelli - LA NACION

El Frente de Todos consiguió ayer reunir el número necesario para sesionar con la ayuda de la senadora opositora Clara Vega, una peronista disidente de La Rioja. Pero la principal coalición opositora impugnó el trámite y abandonó el recinto, ya que consideran que Cristina Kirchner logó el quorum fuera del plazo reglamentario, es decir, después de que pasaron treinta minutos del horario en que había sido convocada la reunión.

El jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, citó el artículo 15 del reglamento de la Cámara alta para invalidar la conformación del quorum. “Está debidamente probado que a los 30 minutos no habían obtenido el quorum. Están modificando el reglamento de facto para aprobar, nada más y nada menos, que una ley impositiva”, remarcó Cornejo, exgobernador de Mendoza.

Pese a la polémica, la bancada oficialista avanzó con la sanción de la ley con las modificaciones que había realizado la Cámara de Diputados la semana pasada.

El Frente de Todos sancionó la ley con 37 votos a favor. Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), aliada de Juan Schiaretti, votó en contra.

Los jefes de JxC en el Senado no califican como un traspié del espacio el hecho de que el oficialismo haya logrado el el quorum para aprobar los cambios en Bienes Personales gracias al aporte de la senadora opositora Vega. “Era un líbero. Nunca estuvo con nosotros ni la contamos como parte de los 33″, señalan en la tropa macrista. Es más, consideran que exhibieron “reflejos” y “coherencia” ante la jugada del kirchnerismo. “Quedó en evidencia que no tienen los números y que van a estar justos en todas las votaciones”, señala un senador de JxC.

El inicio de la sesión por Bienes Personales en el Senado de la Nación Fabián Marelli - LA NACION

Por su parte, el senador nacional Luis Juez (JxC-Córdoba) apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Lo de ayer fue lastimoso. Ella cree que está por encima de la ley, hace lo que quiere con la justicia. El Senado ya no es una escribanía”, apuntó el líder del Frente Cívico, en diálogo con radio Continental.

En ese sentido, Juez remarcó que la sesión fue inválida. “El reglamento es muy claro, el artículo 15 dice que pasado los 30 minutos la sesión se levanta. Había pasado holgadamente ese tiempo, hasta que lograron sentar a una senadora riojana que se dio vuelta como una media”, señaló.

Y añadió: “¿El kirchnerismo quiere sesionar? Van a tener que juntar el quórum. Van a tener que laburar, antes era automático. Antes venían, te atropellaban y hacían lo que querían”.