La defensa del Gobierno ante las críticas por la reunión de Fernández con Maduro: “No sé qué mundo están viendo”

Desde el Gobierno se defendieron esta mañana ante las críticas que le llegaron tras la reunión bilateral que tuvo ayer en el Palacio de Itamaraty de Brasil el presidente Alberto Fernández con su par venezolano Nicolás Maduro. Fue el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, el que cuestionó las valoraciones negativas que recibió la Casa Rosada por el encuentro con un mandatario sobre el que recaen denuncias por violación de los derechos humanos. Dijo el canciller que los vínculos bilaterales no funcionan “como un club de amigos” y, bajo esa postura, cuestionó la visión internacional de la oposición. “No sé qué mundo están viendo”, ironizó.

Presente también en la reunión de ayer, Cafiero indicó que hay un “multilateralismo selectivo” en los dirigentes que se quejaron. “La verdad es que a eso no lo practica ningún país. En Venezuela tienen embajador Francia, Portugal, España, la Argentina, México, Uruguay, Paraguay, el presidente electo acaba de decir que va a recuperar la relación; Ecuador, en vísperas de volver a recomponerlas. No sé qué mundo están viendo, se quedaron con el mundo de [Juan] Guaidó y de [Donald] Trump, pero ese mundo ya acabó”, sentenció el canciller sobre el mitin donde además estuvo el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y que se dio en el marco de una convocatoria que hizo el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, para juntar a los mandatarios de América del Sur.

El presidente @alferdez mantuvo una reunión bilateral con su par venezolano @NicolasMaduro, y le pidió que Venezuela vuelva a los organismos y foros internacionales. Además, ambas partes subrayaron la importancia de la normalización del vínculo bilateral.https://t.co/vsfZluXPqy pic.twitter.com/hznq1mUngC — Casa Rosada (@CasaRosada) May 30, 2023

Tras deslizar que la situación en Venezuela es “compleja”, pero no ahondar en eso, Cafiero considero que la estrategia de “exclusión y sanciones unilaterales” sobre ese país fracasó. “Ahora hay otro abordaje, la negociación, por eso se involucra [el presidente francés, Emmanuel] Macron, otros presidentes europeos. Por eso hicimos una reunión en Colombia. Por eso a mí, bajo la instrucción del Presidente, me ha tocado estar en contacto con la oposición y el oficialismo, trabajando en la hoja de ruta para que haya una salida política-electoral el año que viene en Venezuela”, enumeró en Radio 10.

En tanto, Cafiero acotó, en un dardo a la oposición -y sobre todo al presidenciable de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, que ayer cuestionó en Twitter la bilateral entre Fernández y Maduro-: “Mientras nosotros hacemos esto, hay otros que prefieren hacer un tuit y quedar bien con un titular, está bien, el trabajo de la Cancillería es un trabajo serio. Y si tomamos un tema, lo tomamos con responsabilidad”.

Bajo esa línea, y convencido de que renace la Unasur tras la actividad convocada por da Silva ayer, Cafiero contó que el presidente brasileño habló de los años en que se creó este instrumento y dijo que el mandatario -también criticado por hablar de una “narrativa” sobre la situación de Venezuela en una reunión con Maduro- recalcó que podían pensar diferente, pero actuar en conjunto como región a través de acuerdos.

Fue después que volvió entonces sobre el encuentro entre el dirigente venezolano y Fernández. “No tengo que solamente juntarme con los que piensan igual que yo, no funciona así el multilateralismo, no funciona así el mundo. No sería posible acordar nada si solo me junto con los que piensan igual. Es un absurdo, es un reduccionismo y una simplificación de lo que son las relaciones entre países”, indicó, a la vez que sostuvo que los vínculos entre países responden al pragmatismo.

