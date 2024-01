escuchar

Los diputados José Luis Espert y Santiago Cafiero mantuvieron un fuerte cruce en el Congreso. Sucedió este miércoles durante el plenario de las comisiones que tratan la ley ómnibus del Gobierno, instancia donde el parlamentario liberal preside la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la reunión informativa de Diputados, el exjefe de Gabinete de Ministros y excanciller de Alberto Fernández hizo uso de su tiempo asignado para hacerle varias preguntas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. En un momento, la alocución comenzó a virar y el actual diputado de Unión por la Patria dejó de interrogar al funcionario y pasó a hacer preguntas para el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, referidas al blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno.

Entonces, Espert lo interrumpió. “Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo. Las preguntas van para él. Después puede hacérselas a otros secretarios”, le dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Hago todas las preguntas ahora”, respondió el legislador opositor.

“Si sigue preguntando lo que usted quiere, le corto el micrófono”, le advirtió Espert. Inmediatamente, Cafiero replicó: “Vos no me decís a quién le tengo que hacer preguntas”. Ante la situación, Espert contestó “Listo” y le silenció el micrófono.

“¡No me cortés! Dejame terminar”, se escuchó desde el lugar silenciado del excanciller, mientras el liberal pretendía pasar al siguiente diputado en el orden de exposición. “Dejame terminar porque voy hasta allá”, prometió el opositor, y cumplió, ya que se paró, en medio de los abucheos de otros legisladores, para acercarse hasta la mesa donde Espert presidía la sesión.

“No tenés nada que hacer acá”, le dijo el referente de LLA. “Perdiste el uso de la palabra”, agregó. “¿Cómo me van a cortar la palabra?”, preguntó el diputado opositor, a lo que el presidente de la comisión le contestó: “Te voy a cortar la palabra porque no respetas a tus colegas. Eran cinco minutos cada uno, te dedicaste siete minutos a preguntarle al licenciado Quirno y eso no correspondía. Por eso perdiste el uso de la palabra”.

Qué es la ley ómnibus

El proyecto tiene más de 180 páginas y 664 artículos que está dividido en varios capítulos. Cuenta con modificaciones de cientos de leyes vigentes que contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025.

En el documento se incluye una amplia reforma electoral, en la cual se incorpora el sistema de elección uninominal por circunscripción al estilo anglosajón; profundos cambios impositivos, una moratoria y un blanqueo. También amplía el concepto de “legítima defensa” e incorpora además en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras. En tanto, dispone la emergencia en la administración pública, por lo que contempla la privatización de las empresas estatales.

Otros elementos que se destacan de la ley ómnibus es la creación del “divorcio exprés”, la disposición de control de emisiones de gases a los distintos sectores productivos, un blanqueo laboral, la obligatoriedad de pagar una cuota a los estudiantes extranjeros que deseen estudiar en la universidad pública, un aumento a las retenciones al campo, entre otras modificaciones.

Cómo ver el debate de la ley ómnibus en Diputados

El evento es transmitido por streaming a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. También se pudo seguir por televisión a través de Diputados TV, que es el canal 29 en TDASatelital, el número 36 para quienes tienen CablevisiónDigital, el 25 en la grilla de Telecentro y el 25 también en ClaroTV.

LA NACION