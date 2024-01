escuchar

A la espera de que el presidente Javier Milei pronuncie este miércoles su primer discurso en la Cumbre de Davos, el excanciller Santiago Cafiero fustigó la forma en que articula los alineamientos internacionales esta gestión. En ese marco, el actual diputado nacional de Unión por la Patria (UP) criticó con dureza que el libertario se haya reunido con el canciller británico David Cameron, al alegar que en todo caso se debería haber encontrado con el representante del Reino Unido la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, por tener el mismo rango.

“Un presidente no se junta con un canciller, lo primero que le diría es eso. Un presidente se junta con presidentes , los cancilleres con los cancilleres y así. Eso en política exterior vale y cuenta”, sentenció Cafiero en diálogo con Radio La Once Diez.

Aclaró, en tanto, que él “no está para dar consejos”, pero recordó aquel G7 de 2022 cuando estaba frente a la Cancillería y el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, “pidió” una reunión con Alberto Fernández, quien comandaba la Argentina. “Nosotros le dimos la reunión pero lo primero que le planteamos fue que la relación entre la Argentina y Reino Unido nunca iba a estar completa hasta que no se discutiera la cuestión de fondo que tenemos, que es el conflicto por Malvinas. Ahí se terminó la reunión porque él dijo ‘este no era el tema’. Nosotros dijimos ‘hay un tema de fondo’, que no lo dice la Argentina únicamente, lo dice toda la comunidad internacional, desde la OEA hasta Naciones Unidas, hasta el G77 más China, los Brics, la Celac... Un montón de grupos de países dicen esto”, comparó con respecto al mitin que se dio este miércoles, del que también participaron -por parte de la Casa Rosada- Mondino y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Convencido de que los alineamientos de la Argentina se tienen que dar en base a defender los intereses nacionales, Cafiero sentenció con respecto a la forma en que se vincula esta gestión con el mundo: “Ese es el error principal. Creo que hay una cuota de mucha ideologización de la política exterior y me parece que eso es un error” .

Bajo esa postura, el excanciller consideró otro desacierto que el país no vaya a ingresar a los Brics, un anuncio de cooperación que había acelerado cuando era ministro. “Agraviar a nuestros principales socios comerciales, como China y Brasil, es otro error. Los alineamientos que están teniendo en materia de política exterior pierden de vista el interés nacional. La Argentina exporta tres veces más a la India que a España, y nosotros teníamos una excelente relación con España, sin embargo ese tipo de lectura equivocada y errónea del mundo de hoy, que te exige un alineamiento... La Argentina no debería seguirlo o autofabricarse un alineamiento que no le están exigiendo; y si se lo están exigiendo, tener cintura para no hacerlo ”, indicó el dirigente de UP.

“Reunión excelente”

En tanto, en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartieron una foto de Milei dándose la mano con Cameron, con la atenta mirada de Mondino. Tal como informó LA NACION, el mandatario argentino recibió una invitación personal de Cameron por WhatsApp para sumarse al encuentro que estaba previsto inicialmente solo con la canciller.

“Fue una reunión excelente, muy cordial. Hablamos de profundizar los vínculos comerciales, del apoyo que nos van a dar en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de cómo promover las inversiones inglesas en la Argentina”, sostuvo el Presidente tras la reunión con Cameron, según informaron desde la Casa Rosada. Asimismo el líder libertario resaltó, sobre el tema más ríspido de la relación: “Fijamos Malvinas como un punto en una agenda con la Cancillería para avanzar en soluciones”.

La intervención de Milei en el Foro Económico Mundial será entre las 11.45 y las 12.15 (hora argentina), de acuerdo a lo que está pautado en la agenda oficial.

