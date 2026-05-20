La denuncia de Servini: insistentes mensajes por chat y llamadas de madrugada con el juez Villena

La denuncia de la jueza María Servini contra su colega Federico Villena por supuestas amenazas se basa en una serie de mensajes que le mandó el magistrado reclamándole porque supuestamente ella había hablado mal de él y luego de eso no le atendía el teléfono.

En esos mensajes, que son 19 según Servini, Villena le reclama a la jueza, que fue su amiga en el pasado y con quien mantenía una cálida relación, porque no le atendía el teléfono.

El juez le reprochaba que lo hubiera criticado, situación que la jueza Servini niega, dijeron allegados de ambos magistrados a LA NACION.

La jueza María Servini Hernan Zenteno - LA NACION

Servini es la más antigua de los jueces federales, tiene 89 años y está al frente del Juzgado Federal 1 de Comodoro Py 2002. Villena, de 48 años, es juez federal de Lomas de Zamora y fue en el pasado un amigo cercano a la magistrada.

En esos mensajes de Villena, del 11 y 12 de mayo, el juez le reprochaba a su colega y le hablaba del “dolor” que le generaba su “actitud”, porque señaló que siempre la había admirado.

“Siempre fuiste mi modelo a seguir”, le decía Villena a Servini el 11 de mayo cerca de las 18 en esos mensajes y le recordaba que se conocen desde que el magistrado era “chiquito”.

Villena le pedía que lo atendiera. “Vos podrías ser mi abuela”, le decía el juez y le recordaba cada vez que se juntaron para almorzar o cenar juntos y lo mucho que disfrutaba esos encuentros.

El juez federal Federico Villena Hernán Zenteno - LA NACION

Servini no le respondía y Villena insistía al recordarle que “nunca le había pedido nada”, ni siquiera un cargo en la Justicia electoral.

Dirigiéndose a la magistrada como “Chuchi”, el apodo con el que la tratan sus allegados, Villena le mencionó que nunca la “había usado para nada”.

Servini cree que Villena mencionaba que la jueza era su protectora cada vez que tenía cuestionamientos de sus superiores, cuestión que el juez niega.

A la media hora Villena volvió a escribirle: recordó lo que hizo por la jueza, sin entrar en detalles, y le comentó su creencia de que había alrededor de la magistrada personas que la estaban manipulando para generar una opinión negativa de Villena.

“Quiero ver quién de todos esos mierdas que tenés alrededor hubiera hecho lo que yo hice por vos, sin pedirte absolutamente nada a cambio”, le escribió el juez.

Villena considera que Servini es su amiga y un “modelo de jueza a seguir” y se lo dijo mientras reclamaba que lo llamara.

La jueza María Servini GETTY IMAGES

De madrugada, 20 minutos antes de la 1 de la mañana, entró un mensaje en el celular de Villena, que fue borrado, y a la 1 Servini lo llamó. Pero Villena, dormido, no la atendió. Sí lo hizo a las 3 de la mañana, cuando vio el mensaje.

La sucesión de comunicaciones del juez hacia la magistrada se sucedió al día siguiente a la tarde, desde las 16 hasta después de las 19, y en ningún momento obtuvo respuesta.

Con estos mensajes, Servini planteó una denuncia porque dijo que la sucesión de comunicaciones era intimidatoria y que pensaba que era una amenaza.

Posible explicación

Villena es juez federal en Lomas de Zamora. Servini apoyó al candidato a juez de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Ariel Lijo, y en su entorno entienden que los reproches de Villena tendrían ese origen.

Ahora, alejada de Villena, dejó de llamarlo y él la llamó 19 veces en dos días, según denunció Servini. La causa recayó en el juzgado de Lijo, que tiene otras causas abiertas relacionadas con el asunto y es cercano a la jueza Servini.