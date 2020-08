Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

12 de agosto de 2020 • 19:25

La Cámara de Diputados sumó un sexto caso de coronavirus positivo. En este caso se trata de la diputada oficialista Gisella Marziotta, quien confirmó por las redes sociales que, tras padecer los síntomas de la enfermedad, se hizo el hisopado correspondiente cuyos resultados conoció hoy.

La diputada está aislada en su domicilio, con dolor de pecho y cansancio. En su cuenta de Instagram relató que comenzó a sentir los primeros síntomas hace unos días y que, por esa razón, se hizo un análisis de sangre.

"Me dio negativo y me quedé tranquila -añadió-. Pero el domingo, al dolor de pecho que no se me iba, se sumó que perdí por completo el olfato y gusto. El hisopado era inevitable. Y así fue. Pero incluso antes de tener el resultado me dijeron que era positivo porque la tomografía de pulmones me dio que tenía una filtración de Covid. Con lo cual inmediatamente comencé con tratamiento de antibiótico y aislamiento total por ahora en mi casa".

Marziota indicó que tuvo fiebre y que, si bien está mejor ahora, aún se siente dolorida. "Mis mejores cuidadores son mis dos hijos de seis y diez años. Están pendientes de mí detrás de la puerta, me llaman por hangout y hacen videollamadas y me pasan dibujos por debajo de la puerta", relata, conmovida.

Su caso es el sexto de Covid-19 positivo en la Cámara baja: también contrajeron la enfermedad los diputados Miguel Bazze y Julio Sahad, de Juntos por el Cambio, y los oficialistas Carlos Selva, Walter Correa y Federico Fagioli.