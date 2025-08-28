La dura advertencia de Marcela Pagano al Presidente con la que apuntó contra el “clan Menem”

En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo que golpea al Gobierno, la diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano volvió a poner la lupa sobre el “clan Menem”, al que acusó de haber llegado a La Libertad Avanza (LLA) “para hacer negocios”, y llamó a “cuidar al Presidente” de su propio entorno.

“Hay que cuidar al Presidente de estos nenes de papá que se están llevando puesto a su Gobierno”, reclamó Pagano en diálogo con la prensa y en alusión directa a los primos Eduardo y Martín Menem, respectivo subsecretario de Gestión Institucional y titular de la Cámara de Diputados.

“Hay que cambiar el entorno del Presidente, un entorno nefasto que lo está arrastrando a varias causas de corrupción, que no sabemos dónde van a terminar”, advirtió Pagano.

Y dirigiéndose a Milei señaló: “Creo que está a tiempo de rodearse de gente que cuide la institucionalidad de nuestro país. Ojalá que tome medidas, por eso hice una carta abierta donde le digo que está a tiempo de sacarse de encima a toda esta lacra que nos está llevando a un lugar sin retorno, a lo peor y lo más nefasto”.

Marcela Pagano: "Lemoine tiene los patitos corridos"

Por otro lado, la diputada habló sobre las sospechas que recaen sobre ella por parte de un sector de la Casa Rosada que la responsabiliza de la filtración de los audios.

“Ya que se la pasaron hablando de mí, pongo mi celular que no tiene ningún mensaje borrado a disposición de la Justicia. A ver si Martín y ”Lule" Menem pueden hacer lo mismo. Los desafío, ya a que lo hagan”, se jactó la diputada que supo integrar hasta mediados de agosto el bloque de LLA.

Justamente fue con motivo de su salida del bloque que Pagano compartió una carta abierta dirigida al Presidente, en la que alertó que sus supuestos aliados “lo conducen hacia un abismo”. Allí, también cargó en duros términos contra el titular en Diputados, al que calificó como “un burócrata del apellido”.

Este miércoles por la tarde, la diputada del flamante bloque Coherencia desató un escándalo en la Cámara baja mientras transcurría el informe de gestión de Guillermo Francos. Es que durante su exposición sugirió que el exdirector general de análisis en la SIDE y actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, que preside Francos, fue el responsable de haber filtrado los audios adjudicados a Spagnuolo.

En simultáneo, Pagano se cruzó con Lemoine que comenzó a grabarla con su celular mientras exponía ante el recinto. El video muestra a Pagano, a los gritos, preguntando a Francos si José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios de la Andis, calificando el hecho como un “grave golpe institucional”.

“Estamos hablando de que el kirchnerismo está queriendo hacer un golpe institucional y yo pregunto por qué tenemos al más alto vuelo de la inteligencia del kirchnerismo metido en nuestra jefatura de Gabinete”, cuestionó más tarde Pagano ante la prensa.